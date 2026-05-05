17:07 05.05.2026

На Венеційській бієнале представили "Невидимий павільйон" про вбитих українських митців

Фото: Зоя Звиняцьківська Facebook

У межах 61-ї Венеційської бієнале реалізують мистецький проєкт "Invisible Pavilion" ("Невидимий павільйон"), присвячений українським діячам культури, загиблим унаслідок війни Росії проти України, повідомила українська журналістка, критикиня та історикиня моди Зоя Звиняцьківська на своїй сторінці у Facebook.

"Це альтернативна програма бієнале, яка могла б відбутися, якби митці, що беруть у ній участь, були живі", — зазначила вона, додавши, що проєкт складається з мистецьких подій, які не відбудуться, оскільки їхніх авторів убила Росія.

Як зазначається, ініціатором проєкту виступила NAU - Network Associazioni per Ucraina. У різних локаціях Венеції розміщено постери, стилізовані під афіші культурних подій — виставок, кінопоказів, дискусій та презентацій.

На кожному постері вказані ім’я митця, формат події та дата, однак усі вони мають позначку "CANCELLED because the author was killed by Russia".

За словами Звиняцьківської, проєкт є "невидимим павільйоном", який не має фізичного простору і не позначений на мапі бієнале.

"Це уявна паралельна програма бієнале, яка складається з подій, що ніколи не відбудуться", — написала вона.

Проєкт присвячений українським митцям — художникам, письменникам, поетам, режисерам і музикантам, які загинули під час повномасштабної війни.

Постери з’явилися у Венеції в дні пресвідкриття бієнале (6–8 травня) та формують розосереджену інсталяцію в міському просторі.

Проєкт не має фізичного павільйону: QR-коди на афішах ведуть до цифрового архіву з історіями митців та їхніми роботами.

Моніторинг загиблих українських діячів культури веде Український PEN. У списку — понад 270 підтверджених імен.

