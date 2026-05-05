У Львові відбудеться ярмарок смаку: понад 50 виробників з усієї України

У місті 24 травня відбудеться Львівський ярмарок смаку — гастрономічна подія, яка об’єднає понад 50 виробників із різних регіонів України, повідомляють організатори.

"Ярмарок покликаний популяризувати українські продукти та створити можливість для прямого контакту між виробниками і споживачами", — зазначається у повідомленні.

За інформацією організаторів, участь у події візьмуть 53 виробники з 14 областей України, зокрема органічні сертифіковані господарства, крафтові молочні виробники та локальні ремісничі бренди.

Гості заходу зможуть придбати продукцію безпосередньо від виробників, а також ознайомитися з процесом її створення та походженням.

У програмі ярмарку передбачено майстер-класи з дегустаціями, зокрема з приготування швейцарського фондю, страв із локальних продуктів, а також презентації сирів і сезонної кухні. Крім того, відбудуться виступи музикантів, інтерактиви та розіграші для відвідувачів.

Організатори також підготували дитячу зону, фотолокації та інші активності для гостей заходу.

Продукцію представлять виробники з Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Чернігівської областей.

Ярмарок відбудеться на території Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). Вхід для відвідувачів буде безкоштовним.

Львівський ярмарок смаку проводиться вже четвертий рік поспіль і спрямований на підтримку українських виробників та розвиток культури споживання локальних продуктів