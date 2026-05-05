Помер український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь

Пішов із життя український художник-мультиплікатор, режисер і педагог Євген Сивокінь, який стояв біля витоків сучасної української анімації, повідомила Українська кіноакадемія на своїй сторінці у Facebook.

"Євген Сивокінь був одним із тих, хто формував мову української анімації та розвивав її протягом десятиліть", — зазначають у професійній спільноті.

Сивокінь працював як режисер, художник і сценарист. Його творчий доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів, серед яких "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги".

Його роботи представляли Україну на міжнародних кінофестивалях і були відзначені низкою нагород.

Окрім творчої діяльності, Сивокінь багато років займався викладацькою роботою, виховавши кілька поколінь українських аніматорів.

У 2022 році він був відзначений нагородою Національної кінопремії "Золота Дзиґа" за внесок у розвиток українського кінематографа.

Євген Сивокінь вважається однією з ключових постатей української анімації та одним із засновників її сучасної школи.