15:44 05.05.2026

У Києві до Дня вишиванки презентують колекцію з архівних орнаментів

Український бренд "[не] хустка" у співпраці з ГО "Всесвітній день вишиванки" презентує колекцію "Вишита спадщина", створену на основі архівних вишивок, зокрема зразків, збережених під час репресій, повідомили організатори.

"Ця колаборація була логічною для бренду, оскільки ми вже працювали з вишитими орнаментами і хотіли поглибити цю тему. В українській культурі вишивка — це цілий всесвіт. Крім того, і бренд, і День вишиванки мають спільне коріння в Чернівцях, тому ця співпраця була природною", — зазначила у коментарі агентству креативна директорка бренду "[не] хустка" Ірина Сагайдак.

Як зазначається, в основу окремих виробів колекції лягли архівні орнаменти середини ХХ століття. Зокрема, для однієї з хусток використано вишивку з чоловічої сорочки 1940-х років, знайденої у скрині, яку родина, репресована до Сибіру, була змушена приховати під землею.

Ще один дизайн створено на основі рушника 1950–1960-х років зі Львівщини з колекції "Мова рушникова".

Слоган колекції — "Віднайдена, щоб голосно бути" — підкреслює ідею повернення втраченого спадку та його переосмислення в сучасному контексті.

До колекції увійшли шовкові хустки, аксесуари з елементами вишивки та бісерні прикраси, створені на основі традиційних українських зразків із сучасним кольоровим прочитанням.

Презентація відбудеться 9 травня у просторі "Всі. Свої" в Києві у форматі відкритої лекції-дискусії, присвяченої 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Спікерки події: Леся Воронюк – письменниця, журналістка, громадська діячка та засновниця ГО "Всесвітній день вишиванки", а також Ірина Сагайдак – власниця та креативна директорка бренду "[не] хустка".

Організатори зазначають, що мета проєкту — не лише відтворення традицій, а й формування сучасного культурного продукту, який говорить про українську ідентичність у контексті сьогодення.

Всесвітній день вишиванки започаткований у Чернівцях і з часом перетворився на міжнародну ініціативу, що популяризує українську культуру та традиції.

