Культовий фільм "Монті Пайтон і Священний Ґрааль" вперше вийде з українським дубляжем

У столичному кінотеатрі Кінотеатр "Жовтень" відбувся зірковий показ культової комедії "Монті Пайтон і Священний Ґрааль" в українському дубляжі, повідомляє пресслужба.

"Фільм отримав нове звучання завдяки українським комікам, які адаптували гумор до сучасного глядача", — зазначили організатори показу.

Стрічка, що торік відзначила 50-річчя, вийде в український прокат 30 квітня за ініціативи коміка Василь Байдак спільно з дистриб’ютором "Артхаус Трафік".

"Монті Пайтон і Священний Ґрааль" — дебютна повнометражна робота британського комедійного колективу "Монті Пайтон", що вийшла у 1975 році та стала однією з найвпливовіших комедій в історії кіно. Сюжет стрічки є іронічною інтерпретацією легенд про короля Артура, який разом із лицарями Круглого столу вирушає на пошуки Священного Ґрааля, стикаючись із низкою абсурдних і непередбачуваних ситуацій.

Режисерами фільму виступили Террі Ґілліам і Террі Джонс. До фінансування проєкту свого часу долучилися відомі музиканти, зокрема Елтон Джон, а також учасники гуртів Led Zeppelin, Pink Floyd і Genesis.

Український дубляж створено за участі представників сучасної комедійної сцени. Зокрема, голоси героям надали Василь Байдак, Олег Свищ, Данило Повар, Марк Куцевалов, Роман Міщеряков, а також комікеси Даша Кубік, Лана Чубаха, Наталя Гаріпова та інші учасники проєкту.

Як зазначається, адаптація покликана зробити класичний британський гумор ближчим до української аудиторії та актуалізувати стрічку для сучасного глядача.

Фільм "Монті Пайтон і Священний Ґрааль" вважається класикою абсурдної комедії та одним із ключових творів британського кінематографа, що вплинув на розвиток гумору у світі.