15:06 05.05.2026

У Києві відбувся День італійського дизайну з фокусом на відбудові України

У столиці пройшов 10-й День італійського дизайну, присвячений темі "Re-Design: Regenerating spaces, objects, ideas and relationships" ("Редизайн: переродження просторів, предметів, ідей та зв’язків"), повідомило Посольство Італії в Україні на своїій сторінці у Facebook.

"Дизайн є самобутнім проявом італійської якості та ефективним інструментом для задоволення зростаючого попиту українського ринку", — зазначив посол Італії в Україні Карло Формоза.

Захід відбувся у Taryan Towers. У ньому взяли участь понад 150 представників українських та італійських інституцій, бізнесу та креативних індустрій.

Серед учасників — міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та представники провідних українських інституцій.

Основну увагу під час заходу приділили питанням архітектури, дизайну та післявоєнної відбудови. Італійську сторону представив "Design Ambassador" Лука Тріппетті, який презентував бачення співпраці у сфері деревообробної та меблевої галузі в Україні. Онлайн до заходу долучився також дизайнер Карло Коломбо.

У межах події представили виставку "Città in scena", присвячену проєктам міської регенерації та сталого розвитку.

У посольстві зазначили, що захід відбувся на тлі зростання інтересу до Made in Italy, зокрема у сфері дизайну та меблів.

День італійського дизайну є міжнародною ініціативою, спрямованою на розвиток співпраці у сфері дизайну, архітектури та креативних індустрій.

Теги: #культура #дизайн #карло_формоза #посольство_італії_в_україні

