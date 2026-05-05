Інтерфакс-Україна
13:03 05.05.2026

У МЗС України відкрився виставковий проєкт "Повернення пам'яті Херсона"

Фото: МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відбулося відкриття проєкту "Повернення пам’яті Херсона" – виставки, присвяченої творам мистецтва, викрадених з Херсонського обласного художнього музею під час російської окупації.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", експонати – це низку артпринтів як символ пам’яті про тимчасово втрачені оригінали.

В.о. директора Херсонського обласного художнього музею ім. Олексія Шовкуненка Аліна Доценко розповіла, що восени 2022 року Росія вивезла з музею понад 10 тис. творів, зокрема праці Айвазовського, Васильківського, Пимоненка, Судковського, іконопис, пейзажі, портрети. Окупанти назвали це "евакуацією", але насправді це сплановане пограбування. Співробітники Херсонського музею переховували цифрові копії творів від окупантів, ризикуючи власним життям. Саме завдяки їм ці картини, у форматі високоякісних музейних артпринтів, тепер перебувають у стінах МЗС.

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца наголосила, що війна Росії спрямована, зокрема, на позбавлення українців історичної пам’яті та культурної спадщини.

"І для нас сьогодні культурна дипломатія – це частина нашої національної безпеки. Маємо робити все, щоб протидіяти ворогові на різних міжнародних майданчиках", – підкреслила Беца.

Окремо вона наголосила на важливості питання відповідальності РФ, оскільки вивезення понад 10 тис. творів з музею – це воєнний злочин.

Виставка "Повернення пам'яті Херсона". Фото: Валерія Прощенко

"Це не тільки варварська атака проти нашої культури, але це також воєнний злочин, який має документуватися, фіксуватися і буде передано всі дані до міжнародних судових інстанцій. Є низка проваджень в Міжнародному кримінальному суді, Міжнародному суді ООН, і ми зараз створюємо спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Ми сподіваємося, що також такі злочини Росії будуть частиною доказової бази, яка ляже в основу проваджень проти Росії", – підкресила заступниця міністра.

Беца нагадала, що Україну було обрано в минулому році до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-29 роки. І Україна також планує просувати тему викрадених культурних цінностей в рамках ЮНЕСКО.

"Ми зараз опрацьовуємо різні ініціативи для того, щоб привертати увагу міжнародної спільноти до цих злочинів Росії, а також забезпечити міжнародну відповідальність Росії за ці злочини", – сказала вона.

На виставці також представленj відеоінсталяці. Романа Хімея та Яреми Малащука "Вибухи біля музею". Вона розповідає про Херсонський краєзнавчий музей, пограбований окупантами. Цей музей зберігав понад сім тисячоліть історії Південної України і понад 173 тис. різних експонатів: від скіфського золота до зброї Другої світової. За два тижні до звільнення Херсона Росія вивезла все це. Інсталяція вже була показана у провідних музеях Бельгії, брала участь у Frieze London та ARCO Madrid і є частиною колекції паризької Galerie Poggy.

МЗС висловило вдячність Vivid Fusion, Херсонському обласному художньому музею імені Олексія Шовкуненка та особисто в.о. директора Аліні Доценко за цей проєкт.

12:32 05.05.2026
СБУ затримала колаборанта, що був охоронцем російської тюрми у Херсоні

Сибіга в Єревані наголосив на важливості вертикального газового коридору для енергетичної безпеки

Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

Майже 2 млн грн було зібрано на щорічному благодійному ярмарку – глава МЗС з дружиною подякували послам за допомогу Україні

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

