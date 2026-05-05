Берлін посилює обмеження на символіку РФ і СРСР під час заходів до Дня перемоги

У столиці Німеччини під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня, присвячених завершенню Другої світової війни в Європі, діятимуть обмеження на використання російської, радянської та пов’язаної з війною проти України символіки, повідомляють німецькі медіа з посиланням на поліцію.

"Мета цих заходів — забезпечити громадський порядок і запобігти можливим провокаціям під час масових зібрань", — зазначили у поліції Берліна.

За інформацією правоохоронців, під заборону підпадають прапори Росії, СРСР, Білорусі, а також символи "Z" і "V", які використовуються для позначення російської агресії проти України. Обмеження також стосуються військової форми, знаків розрізнення та інших атрибутів, що можуть трактуватися як підтримка війни.

Крім того, заборонено використання георгіївських стрічок, демонстрація портретів російських і білоруських політичних діячів, а також виконання пісень військового характеру, пов’язаних із російською армією.

Обмеження діятимуть, зокрема, на територіях біля радянських меморіалів у районах Тіргартен, Трептов-парк і Шенгольцер-Гайде, де традиційно проходять пам’ятні церемонії.

Водночас українська символіка під ці обмеження не підпадає. Як зазначається, відповідну позицію раніше підтримали німецькі суди після звернень українських організацій.

У поліції наголошують, що подібні заходи безпеки запроваджуються не вперше і пов’язані з ризиком використання пам’ятних дат у політичних цілях на тлі війни Росії проти України.

У попередні роки влада Берліна вже вводила обмеження на демонстрацію російської та радянської символіки під час заходів 8–9 травня, пояснюючи це необхідністю запобігти провокаціям і забезпечити безпеку учасників.