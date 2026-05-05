Інтерфакс-Україна
Культура
11:15 05.05.2026

Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні

1 хв читати
Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні
Фото: eurovision.com

У гранд-фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2026", який відбудеться 16 травня у столиці Австрії, виступлять легендарні учасники та переможці різних років, повідомляють організатори конкурсу.

"До ювілейного шоу ми запросили артистів, які стали символами Євробачення в різні роки", — зазначили представники мовника ORF.

Йдеться про спеціальний інтервал-акт, який стане однією з ключових частин фінального шоу. У ньому візьмуть участь артисти, що сформували історію конкурсу та здобули широку популярність серед глядачів.

Зокрема, на сцені з’являться Руслана — переможниця Євробачення-2004, а також Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році та стала однією з найвпізнаваніших учасниць конкурсу.

Також до виступу долучаться переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак та фінський гурт Lordi, який здобув перемогу у 2006 році.

Як зазначають організатори, "ювілейний конкурс стане не лише змаганням, а й святом історії Євробачення, яке об’єднає різні покоління артистів".

Пісенний конкурс відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал — на 16 травня.

Як повідомлялося, представниця України вирушила до Австрії для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Теги: #євробачення_2026 #leléka #руслана #сердючка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 13.04.2026
Букмекери пророкують Україні 9-те місце за місяць до "Євробачення-2026"

Букмекери пророкують Україні 9-те місце за місяць до "Євробачення-2026"

20:51 02.04.2026
LELÉKA виступатиме під №12 у другому півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

LELÉKA виступатиме під №12 у другому півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

11:19 16.03.2026
Букмекери знову погіршили прогноз успіху України на "Євробаченні-2026"

Букмекери знову погіршили прогноз успіху України на "Євробаченні-2026"

12:30 09.03.2026
LELÉKA презентувала оновлену версію пісні, з якою виступить у Відні

LELÉKA презентувала оновлену версію пісні, з якою виступить у Відні

18:15 02.03.2026
Руслана розповіла про участь у фіналі німецького відбору “Євробачення-2026”

Руслана розповіла про участь у фіналі німецького відбору “Євробачення-2026”

17:05 02.03.2026
“LELÉKA” анонсувала два виступи на євровечірках перед “Євробаченням-2026”

“LELÉKA” анонсувала два виступи на євровечірках перед “Євробаченням-2026”

16:12 25.02.2026
Руслана оцінюватиме учасників фіналу відбору Німеччини на "Євробачення-2026"

Руслана оцінюватиме учасників фіналу відбору Німеччини на "Євробачення-2026"

10:49 17.02.2026
Букмекери погіршили прогноз успіху України на "Євробаченні-2026"

Букмекери погіршили прогноз успіху України на "Євробаченні-2026"

18:22 09.02.2026
Переможниця Нацвідбору "Євробачення-2026" LELÉKA присвятила перемогу Лесі Українці

Переможниця Нацвідбору "Євробачення-2026" LELÉKA присвятила перемогу Лесі Українці

14:48 08.02.2026
Коментар члена журі нацвідбору "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил - "Суспільне"

Коментар члена журі нацвідбору "Євробачення-2026" Руслани в підтримку LELÉKA не порушує правил - "Суспільне"

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

У межах Одеського кінофестивалю в Києві відбудеться 24-годинний кіномарафон

Пулітцерівська премія 2026: хто став лауреатом і які книги перемогли

Met Gala 2026 у Нью-Йорку зібрав рекордні $42 млн: що відомо про благодійний бал

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Абрамович, Єфімова, Бавикіна, Кадирова, Шиман, Дробович, Балашова і Малих

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

В Україні налічується 445 унікальних архівних документів — Мін’юст

У Києві 5 травня вшанують 90-річчя дослідниці Голодомору Лідії Коваленко-Маняк

В Україні та світі висадять 1 млн дерев 2 травня: деталі акції

У Києві презентували книгу Стуса з раніше неопублікованими текстами та архівами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА