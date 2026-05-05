Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні

У гранд-фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2026", який відбудеться 16 травня у столиці Австрії, виступлять легендарні учасники та переможці різних років, повідомляють організатори конкурсу.

"До ювілейного шоу ми запросили артистів, які стали символами Євробачення в різні роки", — зазначили представники мовника ORF.

Йдеться про спеціальний інтервал-акт, який стане однією з ключових частин фінального шоу. У ньому візьмуть участь артисти, що сформували історію конкурсу та здобули широку популярність серед глядачів.

Зокрема, на сцені з’являться Руслана — переможниця Євробачення-2004, а також Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році та стала однією з найвпізнаваніших учасниць конкурсу.

Також до виступу долучаться переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак та фінський гурт Lordi, який здобув перемогу у 2006 році.

Як зазначають організатори, "ювілейний конкурс стане не лише змаганням, а й святом історії Євробачення, яке об’єднає різні покоління артистів".

Пісенний конкурс відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал — на 16 травня.

Як повідомлялося, представниця України вирушила до Австрії для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2026".