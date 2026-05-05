11:05 05.05.2026

У межах Одеського кінофестивалю в Києві відбудеться 24-годинний кіномарафон

У межах Одеського кінофестивалю в Києві відбудеться 24-годинний кіномарафон
Фото: Odesa International Film Festival

У межах 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю в столиці проведуть 24-годинний челендж для молодих кінематографістів, під час якого учасники створюватимуть короткометражні фільми в режимі обмеженого часу, повідомляє пресслужба фестивалю.

"Формат передбачає повний цикл виробництва за 24 години — від ідеї до фінального монтажу", — зазначають організатори ініціативи.

Челендж стане частиною індустрійного напряму фестивалю та орієнтований насамперед на молодих режисерів, акторів і креативні команди, які працюють із відеоконтентом. Учасники об’єднуватимуться в групи та зніматимуть короткі роботи тривалістю до кількох хвилин, використовуючи доступні інструменти, зокрема мобільні пристрої.

Організатори очікують, що такий формат дозволить протестувати навички швидкого сторітелінгу, роботи в команді та ухвалення рішень у стресових умовах — що є критично важливим для сучасної кіно- та креативної індустрії.

Окрему увагу приділятимуть практичному досвіду: учасники не лише створюватимуть контент, а й презентуватимуть свої роботи професійній аудиторії фестивалю.

Подія відбудеться наприкінці серпня у Києві в межах програми кінофестивалю, який уже кілька років проходить у столиці.

Одеський міжнародний кінофестиваль є одним із ключових кінофорумів Східної Європи. Після початку повномасштабної війни подія тимчасово змінила локацію та проводиться в Києві, зберігаючи фокус на розвитку української кіноіндустрії та підтримці молодих авторів.

 

