10:49 05.05.2026

Met Gala 2026 у Нью-Йорку зібрав рекордні $42 млн: що відомо про благодійний бал

Фото: DIA DIPASUPIL/MG26/GETTY IMAGES FOR THE MET MUSEUM/VOGUE

 

Благодійний бал Met Gala 2026, що відбувся у Metropolitan Museum of Art у Нью-Йорку, зібрав рекордні $42 млн на підтримку Інституту костюма, повідомляє CNN та інші іноземні ЗМІ.

"Цьогорічний Met Gala зібрав $42 млн, перевищивши попередні показники і встановивши новий рекорд для благодійного балу", — зазначають організатори заходу.

Захід традиційно відбувся у перший понеділок травня та відкрив щорічну виставку Інституту костюма, яка визначає тему балу і дрес-код для гостей. Met Gala вважається однією з найвпливовіших подій у світі моди, що поєднує культурний, світський та благодійний виміри.

Як уточнюють західні медіа, "значну частину зборів забезпечили приватні донори та корпоративні столи, вартість яких сягає сотень тисяч доларів", тоді як публічна частина заходу — червона доріжка — є лише видимою частиною масштабного фандрейзингу.

Серед співголів балу — головна редакторка Vogue Анна Вінтур, яка багато років курує Met Gala та формує список гостей, що включає провідних представників модної індустрії, шоу-бізнесу, спорту та бізнесу.

За даними іноземних ЗМІ, "вартість одного квитка на Met Gala у 2026 році могла сягати близько $100 тис., тоді як столи продавалися від $300–350 тис. і вище", що робить подію однією з найдорожчих благодійних платформ у світі.

Окремо відзначається, що Met Gala має закритий формат: після проходження червоної доріжки гості беруть участь у приватній частині вечора, деталі якої практично не розкриваються публічно.

Met Gala залишається ключовим джерелом фінансування Інституту костюма — "єдиного підрозділу музею, що утримується виключно за рахунок благодійних внесків".

Захід проводиться з 1948 року та відкриває щорічну виставку Інституту костюма Metropolitan Museum of Art у Нью-Йорку, вважається однією з найпрестижніших світських і благодійних подій у світі.

