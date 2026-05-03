Інтерфакс-Україна
Культура
14:05 03.05.2026

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

Вікторія Лелека, Caribbean Club, Київ, 16.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Представниця України LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення", вона виступить із піснею Ridnym у другій частині другого півфіналу – 14 травня, повідомила Укрзалізниця.

"Веземо Leleka на Євробачення та закликаємо всіх підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі. Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе", – йдеться у дописі Укрзалізниці у Телеграмі у неділю.

Перший півфінал конкурсу пройде 12 травня, а гранд-фінал – 16 травня.

