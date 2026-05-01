Інтерфакс-Україна
Культура
13:15 01.05.2026

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

Фото: Держкіно

29 квітня у Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ukraine відбулася робоча зустріч голови Державне агентство України з питань кіно Андрій Осіпов з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв, під час якої сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва у сфері кінематографії, повідомляє ДержКіно.

“Україна відкрита до міжнародної співпраці та зацікавлена у реалізації спільних проєктів із азербайджанськими партнерами”, — зазначив Осіпов.

У зустрічі також взяли участь радник посольства, заступник голови місії Фарід Бабаєв, керівник ДП Укркінохроніка Володимир Авраменко та керівниця міжнародного відділу Держкіно Наталя Гуро.

Як повідомляється, під час переговорів сторони обговорили перспективи розвитку українсько-азербайджанського співробітництва, зокрема можливості спільного виробництва фільмів (копродукції), обмін досвідом між митцями, а також реставрацію та відновлення архівних аудіовізуальних творів.

Окрему увагу було приділено питанням організації спільних заходів — тематичних подій, кінопоказів і професійних зустрічей, спрямованих на розвиток галузі та зміцнення культурних зв’язків між країнами.

Також сторони розглянули можливості створення сприятливих умов для залучення інвестицій у кіноіндустрію обох держав та наголосили на важливості культурної дипломатії як інструменту посилення міждержавної співпраці.

За результатами зустрічі учасники домовилися продовжити діалог і опрацювати конкретні ініціативи щодо поглиблення співпраці між Україною та Азербайджаном у сфері кінематографії.

15:02 30.04.2026
