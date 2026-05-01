Інтерфакс-Україна
Культура
13:08 01.05.2026

В Україні налічується 445 унікальних архівних документів — Мін’юст

2 хв читати
Фото: фейсбук мінюст

Міністерство юстиції України спільно з Державною архівною службою України забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів Національного архівного фонду (НАФ), повідомляє Міністерство юстиції України.

“У Національному архівному фонді зберігаються сотні унікальних матеріалів, які формують нашу історичну памʼять і є частиною світової культурно-історичної спадщини”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, серед таких документів — Універсал Директорії УНР про злуку із ЗУНР, Акт проголошення незалежності України та інші знакові історичні свідчення.

Зокрема, одним із унікальних документів є вітальна грамота Павло Скоропадський від 20 жовтня 1918 року, яка зберігається у Державному архіві Хмельницької області. Документ містить власноручний підпис гетьмана та сургучну печатку і засвідчує відкриття у Кам’янці-Подільському Українського державного університету.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні налічується 445 унікальних архівних документів, які мають виняткове культурне та історичне значення, формують національну самосвідомість українського народу та відображають внесок України у світову спадщину.

Ці документи внесені до Державного реєстру національного культурного надбання та активно оцифровуються для забезпечення доступу в онлайн-форматі.

“Цифрові копії унікальних документів Національного архівного фонду доступні для перегляду онлайн”, — додали у міністерстві.

Оцифрування архівів здійснюється у співпраці з державними архівними установами, зокрема Державним архівом Хмельницької області, і є частиною системної роботи зі збереження історичної спадщини України.

Як повідомляялося, в інтерв’ю агенсву Анатолій Хромов наголошував, що українські архівні документи дедалі частіше використовуються у міжнародному діалозі як доказова база у питаннях історичної пам’яті, зокрема щодо Голодомор 1932–1933 років, державотворчих процесів та злочинів тоталітарних режимів.

Теги: #мінюст_україни #хромов_анатолій #державний_архів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 17.06.2025
ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

15:13 23.05.2025
Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

13:19 31.01.2025
В Україні відновлено комплексну послугу "єМалятко" – Мін’юст

В Україні відновлено комплексну послугу "єМалятко" – Мін’юст

11:32 31.01.2025
Мін'юст повернув статус вріо директора АТЗ Жумаділову, Безрукова зберігає статус відстороненої на час розслідування

Мін'юст повернув статус вріо директора АТЗ Жумаділову, Безрукова зберігає статус відстороненої на час розслідування

10:12 31.01.2025
Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази – Мінюст

Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази – Мінюст

10:58 21.01.2025
Відновлено роботу Держреєстру прав на нерухоме майно та низки інших реєстрів - Мін'юст

Відновлено роботу Держреєстру прав на нерухоме майно та низки інших реєстрів - Мін'юст

12:11 02.01.2025
До держбюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024р. - Мін'юст

До держбюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024р. - Мін'юст

15:28 01.10.2024
ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту про стягнення активів компаній російського Шелкова у Демуринському ГЗК

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту про стягнення активів компаній російського Шелкова у Демуринському ГЗК

13:43 22.06.2024
Інвестування одразу всіх $300 млрд заморожених росактивів в ОПК України кардинально змінило б ситуацію на фронті - міністр юстиції

Інвестування одразу всіх $300 млрд заморожених росактивів в ОПК України кардинально змінило б ситуацію на фронті - міністр юстиції

19:41 18.04.2018
Суд відмовив Мін'юсту у стягненні з підконтрольного "Роснафті" "ЛИНІКа" 705 млн грн

Суд відмовив Мін'юсту у стягненні з підконтрольного "Роснафті" "ЛИНІКа" 705 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

У Києві 5 травня вшанують 90-річчя дослідниці Голодомору Лідії Коваленко-Маняк

В Україні та світі висадять 1 млн дерев 2 травня: деталі акції

У Києві презентували книгу Стуса з раніше неопублікованими текстами та архівами

ВДНГ презентувала дослідницький проєкт "(НЕ)виставка" про радянську спадщину Експоцентру – гендиректор

Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

Мінкультури у квітні надало 8 підприємствам статус критично важливих

Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Бережна повідомила про кадрові зміни в Мінкультури

Держкомтелерадіо додало в квітні 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА