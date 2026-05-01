В Україні налічується 445 унікальних архівних документів — Мін’юст

Міністерство юстиції України спільно з Державною архівною службою України забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів Національного архівного фонду (НАФ), повідомляє Міністерство юстиції України.

“У Національному архівному фонді зберігаються сотні унікальних матеріалів, які формують нашу історичну памʼять і є частиною світової культурно-історичної спадщини”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, серед таких документів — Універсал Директорії УНР про злуку із ЗУНР, Акт проголошення незалежності України та інші знакові історичні свідчення.

Зокрема, одним із унікальних документів є вітальна грамота Павло Скоропадський від 20 жовтня 1918 року, яка зберігається у Державному архіві Хмельницької області. Документ містить власноручний підпис гетьмана та сургучну печатку і засвідчує відкриття у Кам’янці-Подільському Українського державного університету.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні налічується 445 унікальних архівних документів, які мають виняткове культурне та історичне значення, формують національну самосвідомість українського народу та відображають внесок України у світову спадщину.

Ці документи внесені до Державного реєстру національного культурного надбання та активно оцифровуються для забезпечення доступу в онлайн-форматі.

“Цифрові копії унікальних документів Національного архівного фонду доступні для перегляду онлайн”, — додали у міністерстві.

Оцифрування архівів здійснюється у співпраці з державними архівними установами, зокрема Державним архівом Хмельницької області, і є частиною системної роботи зі збереження історичної спадщини України.

Як повідомляялося, в інтерв’ю агенсву Анатолій Хромов наголошував, що українські архівні документи дедалі частіше використовуються у міжнародному діалозі як доказова база у питаннях історичної пам’яті, зокрема щодо Голодомор 1932–1933 років, державотворчих процесів та злочинів тоталітарних режимів.