У Києві 5 травня вшанують 90-річчя дослідниці Голодомору Лідії Коваленко-Маняк

5 травня 2026 року о 16:00 у Національному музей Голодомору-геноциду відбудеться вечір пам’яті, присвячений 90-й річниці з дня народження Лідія Коваленко-Маняк, повідомляє пресслужба.

“Лідія Коваленко-Маняк була однією з перших, хто системно працював зі свідченнями очевидців Голодомору, фактично започаткувавши напрям усної історії ще до його широкого наукового визнання”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, Коваленко-Маняк — журналістка і громадська діячка, яка присвятила життя дослідженню злочинів радянського тоталітарного режиму. Разом із чоловіком Володимир Маняк вона стала співзасновницею Асоціації дослідників голодомору 1932–1933 років в Україні. У 1992 році, після загибелі чоловіка, її обрали головою організації.

Зазначається, що за чотири роки подружжя зібрало близько 6 тис. свідчень очевидців Голодомору та віднайшло унікальні архівні матеріали. Частину цих матеріалів було оприлюднено у Народній Книзі-Меморіалі 33-й: Голод — одному з перших комплексних документальних видань про геноцид українського народу. У 1993 році Коваленко-Маняк як співавторка-упорядниця цього видання була удостоєна Шевченківська премія (посмертно).

У межах заходу заплановані виступи сина дослідниці Антон Маняк, письменниці та публіцистки Наталя Дзюбенко-Мейс, поета і перекладача Петро Засенко, а також дитячого письменника Анатолій Качан.

Модератором вечора виступить провідний науковий співробітник музею Андрій Іванець.

Очікується, що учасники заходу поділяться спогадами про дослідницю, а також розкажуть про створення Народної Книги-Меморіалу “33-й: Голод”.