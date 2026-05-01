Інтерфакс-Україна
12:43 01.05.2026

В Україні та світі висадять 1 млн дерев 2 травня: деталі акції

2 травня 2026 року відбудеться міжнародна акція “1 мільйон дерев пам’яті та життя” в рамках глобальної екоініціативи Greening of the Planet, під час якої планується висадити щонайменше 1 млн дерев на 30 локаціях в Україні та світі, повідомляє пресслужба.

“Ця ініціатива є не просто акцією, а кроком до встановлення світового рекорду, що об’єднає тисячі українців у різних країнах світу. Її мета — привернути увагу до важливості озеленення, вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну, та сформувати символ життя, єдності й надії”, — зазначають організатори.

Очікується, що висадка дерев триватиме протягом 2 травня на всіх заявлених локаціях, а підсумки акції та фіксація можливого світового рекорду будуть оголошені після завершення заходу.

Організаторами виступають благодійний фонд Озеленення України, ГО Світове Українство та Книга світових рекордів за підтримки міжнародних партнерів, громад і бізнесу.

Зазначається, що станом на 2026 рік у межах ініціативи Greening of the Planet вже висаджено понад 55 млн дерев у 141 країні світу. Проєкт продовжує масштабуватися, об’єднуючи учасників навколо ідеї екологічного відновлення та вшанування пам’яті загиблих за Україну.

 

