У Києві презентували книгу Стуса з раніше неопублікованими текстами та архівами

У столиці презентували перший том 15-томного “Повного зібрання творів” Василь Стус, до якого вперше включено матеріали слідчих справ, особисті свідчення автора та повний корпус текстів, що раніше не публікувалися, повідомляє пресслужба.

“Спадщина Василя Стуса — це насамперед історія про внутрішню свободу та шлях людини, яка щодня обирала бути собою. Це зібрання дає змогу побачити цілісну траєкторію його життя: від перших ліричних спроб до зрілої, безкомпромісної поезії. Ми хочемо, щоб читач відчув живу особистість в усьому його драматизмі та складності”, — зазначив Дмитро Стус, син поета.

Як зазначається, перший том охоплює період від 1950-х років до вересня 1964 року — моменту, коли після виступу митця на прем’єрі фільму Тіні забутих предків розпочався новий етап його життя та творчості.

До видання увійшли розширені коментарі, раніше не опубліковані есеї та листи, зокрема написані іноземними мовами, а також архівні матеріали. Вперше оприлюднено матеріали слідчих справ, включно зі свідченнями Стуса — як написаними ним власноруч, так і зафіксованими слідчими КДБ. Також до книги увійшли розшифровані зошити з нотатками, які поет вів під час перебування під слідством у 1972 році, переклад міфологічного словника та робочі конспекти з роздумами про українську і світову класику.

“Нашою метою було відійти від фрагментарності та представити тексти Стуса як єдиний масив. Це видання спирається на принципи академічної точності, де немає місця радянським скороченням чи ідеологічному редагуванню. Це найбільш ґрунтовна праця на рівні коментарів та приміток, яка враховує досвід усіх попередніх спроб видання Стусового доробку та повертає нас до первинного тексту автора”, — наголосив Ростислав Семків.

Проєкт передбачає 15 томів, до яких увійдуть повний корпус текстів поета, листування та матеріали слідчих справ. Його реалізація стала можливою за підтримки компанії МХП та Благодійного фонду “МХП-Громаді” у партнерстві з видавництвом Смолоскип і СтусЦентром.

“Постать Василя Стуса сьогодні є важливою точкою внутрішньої опори для українців, тому його творчість має бути доступною. Для компанії МХП підтримка таких проєктів — це послідовна робота з відновлення та збереження української культурної спадщини. Адже саме через такі проєкти ми повертаємо глибокі сенси й робимо їх доступними суспільству та світу”, — зазначив Павло Мороз.

Зазначається, що це вже третя спроба видання повного зібрання творів Стуса, однак саме нинішній проєкт став найбільш повним після оцифрування значної частини архіву поета, що дозволило дослідникам оцінити реальний масштаб його спадщини та сформувати видання відповідно до сучасних академічних стандартів.

З 1 до 13 травня перший том ексклюзивно доступний у мережі книгарень “Сенс”, зокрема у Києві (вул. Хрещатик, 34; пров. Микільський, 1/25) та Івано-Франківську (вул. Академіка Сахарова, 23-Д), а також для онлайн-замовлення на офіційних сайтах книгарні та видавництва.

Видання першого тому відкриває довгострокову роботу над повним корпусом текстів поета та має на меті створити наукову базу для дослідників і представити цілісну спадщину Василя Стуса в сучасному культурному просторі.