11:55 01.05.2026

Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

В Україні налічується 445 унікальних архівних документів з винятковим культурним та історичним значенням, що обліковуються у Державному реєстрі національного культурного надбання та активно оцифровуються для забезпечення онлайн-доступу, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"На даний момент в Україні налічується 445 унікальних архівних документів, які мають виняткове культурне та історичне значення, формують національну самосвідомість українського народу і відображають внесок України у світову спадщину. Вони обліковуються у Державному реєстрі національного культурного надбання та активно оцифровуються для забезпечення онлайн-доступу", – йдеться у повідомленні Мінюсту у Телеграмі у п’ятницю..

Повідомляється, що цифрові копії унікальних документів НАФ доступні для перегляду онлайн за посиланням.

Зазначається, що у Національному архівному фонді (НАФ) – сотні унікальних матеріалів, які формують нашу історичну пам’ять і є частиною світової культурно-історичної спадщини. Серед них – Універсал Директорії УНР про злуку із ЗУНР, Акт проголошення незалежності України та інші знакові історичні свідчення. Один з таких документів – вітальна грамота Гетьмана Павла Скоропадського від 20 жовтня 1918 року, яка зберігається у Державному архіві Хмельницької області. Це оригінал документу з власноручним підписом Гетьмана та сургучною гетьманською печаткою, що написаний українською мовою на пожовклому папері та засвідчує відкриття у Кам’янці-Подільському Українського державного університету.

НАФ України – це сукупність усіх архівних документів, що мають культурну, історичну чи наукову цінність, відображають життя українського народу і є державною власністю або спадщиною. НАФ охоплює документи на будь-яких носіях, незалежно від місця створення, що підлягають постійному зберіганню.

