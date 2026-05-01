Інтерфакс-Україна
Культура
11:14 01.05.2026

Мінкультури у квітні надало 8 підприємствам статус критично важливих

Міністерство культури України надало у квітні восьми підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за квітень 2026 року, встановлено, що ТОВ "Бі енд Ейч класік філмз" (B&H Film Distribution Company), ТОВ "УЯВИ!" (онлайн-медіа "Forbes"), ТОВ "Адастра сінема" (українсько-балтійська дистриб’юторська компанія Adastra Cinema), ТОВ "Видавництво "Ранок" і ТОВ "Форфілмз" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Також попередньо наданий статус підтверджено: ТОВ "Табор", ГО "ПІК", ТОВ "РА "ПУБЛІКА" і ТОВ "МЕДІАЦЕНТР "ВІСТІ". 

Крім того, статус надано або підтверджено понад п’яти установам у сфері культури, зокрема державним історико-культурним заповідникам "Самчики" і "Межибіж" та ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору".

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше, в листопаді-лютому Мінкультури надало статус критично важливих: Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є", ТОВ "Конві плюс, ТОВ "Вісник України", ТОВ "Радіокомпанія "Західний полюс", ТОВ "Самарь ТВ", ПП "Редакція газети "Сім’я і дім. Народна трибуна", ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", ТРО "ТелФакт", МІЦ "Вежа", ТОВ "TV-4" і ДП НАУД Театр ім. М. Заньковецької", ТОВ "Радіо "Нова хвиля" (Радіо NV), ПрАТ "Одеська кіностудія", ДП "Кіностудія ім. О. Довженка", ТОВ "Фільм Ю Ей Дистрибушн" (FILM.UA Group), ТОВ "Сучасне Українське Кіно", Асоціація "СРКУ – дивись українське!", ТОВ "Сінема Тім", ПП "ТРК "СМАЙЛ" (телеканал ІНТБ), ПП "ТРО "Тернопіль-Медіа"" (телеканал "Тернопіль 1"), ТЗОВ "РАІ", ТОВ "Телекомпанія "РАІ", ТОВ ТРК "Станція", ТОВ "ТРК "Тернопільська хвиля", ПП "Городоцький ТРПЦ", ТОВ "Фактор-друк", ТОВ "Слобідський край", ТОВ "Фільмотехнік", ТОВ "Видавничий дім "МАМІНО", ТОВ "ТРК "Всім радіо", ТОВ "ЛєДоен" (студія звукозапису), ТОВ "Кіноманія" (дистриб’ютор фільмів), ТОВ "КІСФФ Філмс" (Kyiv International Short Film Festival), ДП "Національна кінематека України", ТОВ "ТРК "Радіо-Артіль".

Також відомство перепідтверджувало раніше наданий статус для: телеканалу "Інтер", телестудії "Служба інформації", "Наше Радіо", ТРК "Медіа Маркет", ТОВ "Українське ТБ" (онлайн-сервіс Ukrainske.TV), ТОВ "Офіс "Белсат ТБ" в Україні" (канал "Белсат"), ДП "МПІУ", ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Гравіс-кіно", ТОВ "Діджиталс солюшнс" (ТСН), ТОВ "Віжн технології", ТОВ "Віжн медіа" (телеканал Сomedy Central), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), ТОВ "Дідживан", ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ТОВ "Новий канал", ТОВ "СЛМ новина", ТОВ "Старлайт медіа", ТОВ "Старлайт продакшн", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "СЛМ онлайн медіа", ТОВ "Старлайт діджитал", ТОВ "ОПР", ТОВ "ТРК "Студія1+1", "1+1 продакшн", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "Старлайт рентал", ТОВ "Рєал Істейт-ТВ", ТОВ "Плюс ТБ", ТОВ "ВІЖН ТБ", ТОВ "1+1 Інтернет", ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "Радіо-ЕРА", УК "ТР "ЮТАР", ТОВ "УП медіа плюс" (видання "Українська правда"), ТОВ "ВД "МЕДІА-ДК", ТОВ "ВД "Медіа-ДК" (New Voice), ТОВ "Офіс міжнародного мовлення в Україні (провайдер для Sky News Велика Британія)", "Укрінформ", ТОВ "Продакшн "Світ навиворіт", ТОВ "Омега ТВ", ТОВ "Радіо Україна", ТОВ "Мюзікрадіо", ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", ТОВ "Зеонбуд", ДП "Телерадіокомпанія "СТЕРХ", ТОВ "Інженер сервіс", ТОВ "Ен Джі Груп", ТОВ "Телеодин" (телеканали М1 і М2), ТОВ "Телеканал "Прямий", ТОВ "Ми-Україна", ТОВ "ТРК "ГОК", ТОВ "ТРК "НБМ" ("5 канал"), ТОВ "Старваген", КП "ДМСТ", газета "Урядовий кур’єр", КП КМР "МІС", ТОВ "Патріот рентал сервіс"", ТОВ "Віанет Істерн Юроп", ТОВ "Інфінітас", ГО "КІ Медіа", ТОВ "ТРК "Корисне ТБ", КП "ТРК "Рудана" КМР", ТОВ "Тріада-ПАК", ПП "Юнісофт", ТОВ "Голдберрі", ПП "ТРК "Пі Ті Ві", КП "МТМ", ТОВ "Радіо Мікс", ТОВ "Клевер ЮА", ТОВ "Море.ФМ", ТОВ "Без обмежень", ТОВ "Музика для мас", ТОВ "ПЕТ", ТОВ "Нільсен медіа юкрейн", АТ "НСТУ", ТОВ "Операторські Технології.ЮА", ТОВ "ОТТ Україна", Видавництву "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", ТОВ "Медіа Інвест Про", ТОВ "Західноукраїнська книжкова фабрика", АТ "ТРК Люкс", АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".

Крім того, статус надано або підтверджено понад 95 театрам, філармоніям, цирками, музеям, заповідникам, закладам освіти і науки у сфері культури.

У лютому в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляла, що за час повномасштабного вторгнення можливості для зловживання статусом критичності і бронюванням в сфері культури та медіа мінімізовані.

Теги: #мінкульт #критична_інфраструктура

19:06 29.04.2026
Бережна повідомила про кадрові зміни в Мінкультури

19:02 29.04.2026
Підсумки ІІ Міжнародного форуму згуртованості: 22 млрд грн на захист інфраструктури – Кулеба

09:54 24.04.2026
Мінкультури додав до переліку нематеріальної спадщини звичай вбирання хрестів на Тернопільщині

18:42 21.04.2026
Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Андріянов, Ер Горбач, Гордієнко, Дроздов, Кохан і Остріков

15:00 20.04.2026
Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

12:30 15.04.2026
Мінкультури розпочинає національне дослідження читання в Україні

20:04 07.04.2026
При Мінкультури утворили Експертну раду з інформаційної політики

15:06 03.04.2026
На програму "Тисячовесна" в 2026р буде необхідно максимум 3,2 млрд грн – Бережна

14:58 03.04.2026
Бережна: будемо закладати кошти на програму "Тисячовесна" в держбюджет-2027

13:42 31.03.2026
Мінкультури: про близько 100 млн грн нової підтримки домовлено на конференції "Співпраця заради стійкості"

