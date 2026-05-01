Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі
Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Степану Гізі.
"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію і бажання вшанувати пам’ять відомого українського митця Степана Гіги (посмертно)... Я звернувся до прем’єр-міністра України Ю. А. Свириденко з проханням опрацювати порушене у петиції питання та внести відповідні пропозиції в установленому порядку", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.
Водночас президент зауважив, що електронна петиція не є прямою підставою для присвоєння звання Герой України.
Як повідомлялося, 12 грудня 2025 року на 66-у році життя у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга.
Степан Гіга народився у с. Білки Закарпатської області у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: "Вулиця Наталі", "Цей сон", "Яворина" та "Золото Карпат".
У лютому 2026 року петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю в столиці на честь Степана Гіги не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.
29 березня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом посмертно присвоїти звання "Герой України" Степану Гізі набрала необхідну для розгляду кількість голосів.