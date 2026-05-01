Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Степану Гізі.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію і бажання вшанувати пам’ять відомого українського митця Степана Гіги (посмертно)... Я звернувся до прем’єр-міністра України Ю. А. Свириденко з проханням опрацювати порушене у петиції питання та внести відповідні пропозиції в установленому порядку", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Водночас президент зауважив, що електронна петиція не є прямою підставою для присвоєння звання Герой України.

Як повідомлялося, 12 грудня 2025 року на 66-у році життя у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга.

Степан Гіга народився у с. Білки Закарпатської області у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: "Вулиця Наталі", "Цей сон", "Яворина" та "Золото Карпат".

У лютому 2026 року петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю в столиці на честь Степана Гіги не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

29 березня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом посмертно присвоїти звання "Герой України" Степану Гізі набрала необхідну для розгляду кількість голосів.