Інтерфакс-Україна
Культура
10:25 01.05.2026

Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Степану Гізі.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію і бажання вшанувати пам’ять відомого українського митця Степана Гіги (посмертно)... Я звернувся до прем’єр-міністра України Ю. А. Свириденко з проханням опрацювати порушене у петиції питання та внести відповідні пропозиції в установленому порядку", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Водночас президент зауважив, що електронна петиція не є прямою підставою для присвоєння звання Герой України.

Як повідомлялося, 12 грудня 2025 року на 66-у році життя у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга.

Степан Гіга народився у с. Білки Закарпатської області у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: "Вулиця Наталі", "Цей сон", "Яворина" та "Золото Карпат".

У лютому 2026 року петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю в столиці на честь Степана Гіги не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

29 березня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом посмертно присвоїти звання "Герой України" Степану Гізі набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #герой_україни #степан_гіга #зеленський #петиція

10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

10:28 01.05.2026
Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

17:07 29.04.2026
Зеленський: сподіваємося, що найближчим часом зможемо зустріти вдома українців, які перебувають у полоні РФ

13:28 29.04.2026
Зеленський подякував Чарльзу III за заклик до єдності та підтримку України в Конгресі США

11:55 29.04.2026
Зеленський ще не узгоджував графік на червень – радник з комунікацій президента про можливість зустрічі з Мадяром

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

19:15 28.04.2026
Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

