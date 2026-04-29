19:06 29.04.2026

Бережна повідомила про кадрові зміни в Мінкультури

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Першим заступником міністра культури України призначений Іван Вербицький, який раніше обіймав посаду заступника міністра, натомість Євген Лавро, який раніше був директором Департаменту мистецтв та креативних індустрій Мінкультури призначений заступником міністра, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, Вербицький на новій посаді продовжить відповідати за напрям культурної спадщини, який є з одним ключових для збереження відновлення країни. "Серед основних напрямів: евакуація культурної спадщини, повернення викрадених культурних цінностей, координація музеїв і заповідників, координація Українського фонду культурної спадщини", – написала Бережна в Facebook в середу.

Лавро, за словами віцепрем’єр-міністерки, розвиватиме напрями мистецтва, мистецької освіти та креативних індустрій. "Євген глибоко знає систему зсередини і вже багато років працює над розвитком цих напрямів, формуючи політику і підтримуючи інституції. Серед основних завдань: реформування оплати праці працівників сфери культури, зміцнення інституційної спроможності закладів культури", – написала Бережна.

Колишній директор аналітичного центру "ЦЕДОС" (Cedos) Іван Вербицький був призначений заступником міністра культури у вересні 2025 року.

Лавро працює в структурі Мінкультури понад 10 років, Департамент мистецтв та креативних очолював з 2025 року.

