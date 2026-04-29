Інтерфакс-Україна
Культура
18:27 29.04.2026

Держкомтелерадіо додало в квітні 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у квітні 2026 року додав 11 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У квітні на підставі пропозицій СБУ до зазначеного Переліку внесено 11 нових назв видань антиукраїнського змісту. Більшість із них – це новинки російських (зокрема підсанкційних) видавництв, що побачили світ уже після початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Держкомтелерадіо в середу.

У відомстві розповіли, що усі додані книги є інструментами гібридної агресії, спрямованими на легітимізацію російського вторгнення, героїзацію воєнних злочинців та заперечення історичної суб’єктності України.

Серед нових позицій у переліку видана японською мовою книжка Такеюкі Танака "Алея Янголів: факти 8 років геноциду українців, скоєного самими українцями у 2014-2022 рр." – орієнтована на міжнародну аудиторію пропаганда з елементами інформаційної спецоперації, в якій іноземний автор використовується для ретрансляції пропагандистських кліше про "внутрішній конфлікт" та "геноцид", нібито вчинений Україною.

Також згадується псевдоісторична праця російського письменника Олексія Кунгурова "Киевской Руси не было", в якій заперечується українська ідентичність та просуваються ревізіоністські наративи, а також книжка українського колабораціоніста Богдана Марганця "Марганец. Путь ЧВК Вагнер. СВО", а якій міститься пропаганда незаконних збройних формувань та терористичних методів ведення війни.

Держкомтелерадіо зазначає, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 668 пропагандистських видань.

