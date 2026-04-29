У Києві покажуть артефакти доби УНР, повернуті з Канади

У Національний музей історії України 30 квітня о 10:00 відбудеться презентація для журналістів унікальних експонатів доби визвольних змагань 1917–1921 років, повідомляють організатори.

“Ці артефакти є не лише музейними предметами, а прямими свідченнями боротьби за українську державність у XX столітті”, — зазначають у музеї.

Як повідомляється, йдеться про одну з найбільших колекцій, що десятиліттями зберігалася українською діаспорою в Канаді та була врятована завдяки діяльності Українського військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук.

Вперше, представлять низку історичних реліквій, зокрема прапор-штандарт Другого Уманського полку кінних запорожців Армії УНР, прапорці з автомобіля Симон Петлюра, паспорт полковника Армії УНР Олександра Вишнівського, малюнки Миколи Битинського та полкову сурму 4-го полку кінноти.

Загалом із Канади до України повернули понад 1500 музейних предметів і 123 коробки архівних матеріалів — документів і світлин.

Зазначається, що колекція стане основою виставки “ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри”, відкриття якої заплановане на кінець травня та приурочене до 100-х роковин загибелі Петлюри.

У межах заходу також заплановано підписання меморандуму про співпрацю між музеєм і Фундацією Пилипа Орлика.

У презентації візьмуть участь генеральна директорка музею Олена Земляна, куратор виставки Богдан Патриляк, голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук і програмна директорка Ярина Ясиневич.