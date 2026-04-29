Стали відомі дати і журі Дитячої Букерівської премії

Оприлюднено ключові дати та склад журі нової Дитячої Букерівської премії, повідомляється на сайті премії.

“Премія буде оцінюватися змішаним журі — дорослими та дітьми, що забезпечить участь молодої аудиторії у визначенні переможця”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, до складу журі увійшли британський письменник і дитячий лауреат Френк Коттрелл-Бойс (голова журі), акторка і письменниця Лоллі Адефопе та дитяча книгарка Санчіта Басу Де Саркар.

Зазначається, що окремо буде обрано трьох дитячих суддів віком від 8 до 12 років, які долучаться до фінального визначення переможця. Відбір заявок на участь у конкурсі дитячих суддів триватиме до 2 червня 2026 року.

Короткий список із восьми книжок та імена дитячих суддів оголосять 24 листопада 2026 року, а переможця визначать 2 лютого 2027 року.

Премія присуджуватиметься за найкращі художні твори для дітей віком від 8 до 12 років, написані англійською або перекладені нею та видані у Великій Британії чи Ірландії