Українська поетеса Якимчук взяла участь у літературному фестивалі в Монреалі

Фото: фейсбук Любов Якимчук

Українська поетеса Любa Якимчук взяла участь у міжнародному літературному фестивалі Blue Metropolis International Literary Festival у Канаді, де представила сучасну українську літературу, повідомляє Український клуб Монреаля.

“Участь українських авторів у міжнародних подіях сприяє культурній дипломатії та посиленню присутності України у світовому літературному процесі”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, фестиваль проходить у Монреалі та об’єднує письменників і культурних діячів із різних країн світу.

Якимчук долучилася до публічних дискусій, зокрема взяла участь у розмові з канадсько-українською письменницею Марія Рева.

У межах заходу поетеса представила тексти, присвячені темам війни, ідентичності та досвіду Донбасу.