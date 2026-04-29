Інтерфакс-Україна
Культура
17:41 29.04.2026

Українська поетеса Якимчук взяла участь у літературному фестивалі в Монреалі

Українська поетеса Якимчук взяла участь у літературному фестивалі в Монреалі
Фото: фейсбук Любов Якимчук

Українська поетеса Любa Якимчук взяла участь у міжнародному літературному фестивалі Blue Metropolis International Literary Festival у Канаді, де представила сучасну українську літературу, повідомляє Український клуб Монреаля.

“Участь українських авторів у міжнародних подіях сприяє культурній дипломатії та посиленню присутності України у світовому літературному процесі”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, фестиваль проходить у Монреалі та об’єднує письменників і культурних діячів із різних країн світу.

Якимчук долучилася до публічних дискусій, зокрема взяла участь у розмові з канадсько-українською письменницею Марія Рева.

У межах заходу поетеса представила тексти, присвячені темам війни, ідентичності та досвіду Донбасу.

Теги: #література #любa_якимчук

