До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

У столиці 27 квітня відбувся міжнародний літературно-мистецький захід “Леся Українка в азербайджанському культурному просторі”, приурочений до 155-річчя від дня народження поетеси, повідомляють організатори.

“Проєкт демонструє взаємозв’язок культурної дипломатії та її вплив на гуманітарну підтримку України”, — зазначила директорка Українсько-Тюркського центру Марина Гончарук у коментарі агентству.

Як повідомляється, у межах заходу вперше представили комплексне дослідження присутності творчості Леся Українка в Азербайджані, зокрема історію встановлення пам’ятника поетесі у місті Локбатан (Баку), а також огляд перекладів її творів азербайджанською мовою, публікацій і досліджень місцевих авторів.

Окремою частиною програми стала презентація драми-феєрії “Лісова пісня” азербайджанською мовою, виданої за підтримки Українського інституту книги.

За словами Гончарук, культурна співпраця між Україною та Азербайджаном має практичний вимір.

“Ще у 2003 році Ірпінь і Локбатан підписали меморандум про співпрацю, а вже у 2004 році відкрили пам’ятники Лесі Українці та Заріфі Алієвій. У подальшому ця співпраця трансформувалася у гуманітарну допомогу Азербайджану для відновлення соціальної інфраструктури в Ірпені”, — сказала вона.

Голова представництва в Україні компанії NEQSOL Holding Володимир Лавренчук зазначив, що переклад творів поетеси азербайджанською мовою є продовженням культурних і ціннісних зв’язків.

“Леся Українка є символом сили духу, свободи та європейської ідентичності України, тому підтримка перекладів її творів є природним кроком для компанії”, — зазначив він.

Президент Українсько-азербайджанської бізнес асоціації “Терези” Джалал Гусейнов підкреслив значення культурного діалогу.

“Найвищий рівень взаєморозуміння — це слово”, — зазначив він.

Як повідомляється, у заході також взяла участь заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока, яка наголосила на ролі перекладів у міжкультурному діалозі.

“Переклади — це мости між народами, це те, що дає можливість краще розуміти одне одного”, — сказала вона.

У межах події було зачитано вітальне слово азербайджанського поета і перекладача Салама Сарвана.

Художня програма включала виступи українських артистів із хореографічними та вокальними номерами, що репрезентують азербайджанську культуру, а також виконання Державного гімну Азербайджану на бандурі.

Також презентували виставку мистецьких колажів студентки Маріупольського державного університету Марії Замай.

Після офіційної частини гостям запропонували традиційну азербайджанську чайну церемонію та частування.

Захід відбувся за участі представників МЗС України, дипломатичного корпусу, діячів культури та медіа. Партнерами виступили Radisson Blu Hotel Kyiv City Centre, NEQSOL Holding, SOCAR Energy Ukraine та інші організації.