17:21 29.04.2026

На Алеї українського війська відкрили 25-й пам’ятний знак, присвячений прикордонникам

У центрі столиці на Алеї українського війська біля Арки Свободи до Дня Державної прикордонної служби України відкрили пам’ятний знак, присвячений мужності та героїзму прикордонників, повідомляють організатори.

"Закладаючи цей пам’ятний знак, ми вшановуємо тих, хто захищає кожен метр нашої землі, і тих, хто віддав за неї життя. Близько 6 тисяч наших військовослужбовців відзначені державними нагородами, 35 — отримали звання Героя України, з них 19, на превеликий жаль, посмертно", - зазначив заступник голови Державної прикордонної служби України Сергій Сердюк у коментарі агенству під час церемонії.

Як повідомляється, пам’ятний знак виконано у вигляді плити із зображенням меча, що прориває оборону ворога. Візуально вона відсилає до прикордонного стовпа — символу державного рубежу.

Плита присвячена військовослужбовцям ДПСУ, які першими зустрічають ворога та разом із Силами оборони України беруть участь у бойових діях. За словами Сердюка, нині понад 50 тис. прикордонників перебувають безпосередньо на лінії вогню.

Зазначається, що це вже 25-й пам’ятний знак на Алеї українського війська, створеній за участі платформи Культурні сили та Генерального штабу Збройних сил України. Ініціатива має на меті вшанування внеску всіх складових Сил оборони у протидію російській агресії.

Платформа Культурні сили об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів. Вона реалізує культурні та комунікаційні проєкти для підтримки військових і суспільства, зокрема "Культурний десант", "Книга на фронт", "Фронтова Студія", "Оркестр 59" і "РадіоПіхота". Щомісяця учасники платформи проводять близько 200 виступів у фронтовій зоні та передають військовим близько 1200 книг.

Як повідомлялося, платформа Культурні сили представила епізод “Фронтової Студії” за участю MONATIK, створений після роботи з 80-ю бригадою.

