Культура
17:16 29.04.2026

ZNWYNTAR, Могилевська, ТНМК і “ІТС МАЙ ЛАЙФ”: що відбудеться у травні в Feels Garden на ВДНГ

Концертний простір Feels Garden на ВДНГ у травні працюватиме на повну потужність і представить серію музичних подій, серед яких виступи Наталії Могилевської, ТНМК, MELOVIN, MamaRika, ZWYNTAR, SHUMEI, POSITIFF, а також дискотека “ІТС МАЙ ЛАЙФ” і стендап-вечір, повідомляють організатори.

“Травень стане першим місяцем, коли майданчик запрацює на повну потужність і здивує гостей особливими подіями — від ювілейних шоу і стендапу до улюбленої дискотеки 80-00-х “ІТС МАЙ ЛАЙФ”, — зазначили організатори у коментарі агентству.

1 травня відбудеться концерт гурту “ТІК” просто неба.

2 травня запланована дискотека 80-00-х “ІТС МАЙ ЛАЙФ” за участі DJ Sanya Dymov, DISCTRL та MC NAJA.

3 травня на сцені виступить Наталія Могилевська з ювілейним шоу “На біс”.

8 травня відбудеться концерт Тоні Матвієнко.

9 травня гурт ТНМК відзначить 20-річчя альбому “Сила”.

10 травня виступить Руслана з енергійним open-air шоу.

15 травня запланований концерт MELOVIN.

16 травня виступ MamaRika.

17 травня концерт гурту ZWYNTAR у стилі дарк-кантрі.

21 травня відбудеться стендап-вечір за участі Андрія Бережка, Павла Пінчука та Романа Щербана.

22 травня співак SAMCHUK дасть перший сольний концерт на цій локації.

23 травня знову відбудеться дискотека “ІТС МАЙ ЛАЙФ”.

24 травня виступить SHUMEI.

29 травня запланований концерт THEKOMAKOMA.

30 травня виступ дуету CHICO & QATOSHI.

31 травня відбудеться закриття травневого сезону концертом POSITIFF.

На локації працюють ресторан, фудкорт і бари. Поруч розташовані укриття (павільйони №1, 5, 13) та станція метро “Виставковий Центр”. У разі повітряної тривоги заходи призупинятимуться.

Квитки доступні онлайн. Локація частково відкрита для вільного відвідування у денний час, а ввечері працює у дні проведення подій.

