17:05 29.04.2026

Роль, що зробила ім’я: як Вертинський став впізнаваним за один крок

Народний артист України Олексій Вертинський здобув широку впізнаваність після радикальної зміни іміджу заради ролі у проєкті “Приватна міліція”, повідомив режисер Віктор Андрієнко.

“Привели його до мене і сказали: талановитий актор, але з волоссям проблема. Коли був із волоссям — все було погано, в театрі не працював, ніде не працював”, — зазначив Андрієнко у коментарі під час шоу “Впізнай брехню” на SWEET.TV.

За його словами, на той момент він шукав актора на роль антагоніста і запропонував Вертинському змінити зовнішність.

“Я свого часу став популярним, тому що Віктор змусив мене поголити цей айсберг вгорі”, — розповів Вертинський.

Як зазначив режисер, після цієї ролі актор отримав новий етап у кар’єрі та став упізнаваним.

“Після цього Льоша став не просто Олексієм, а Олексієм Вертинським”, — додав Андрієнко.

Олексій Вертинський — український актор театру і кіно, Народний артист України, відомий за ролями у фільмах і телепроєктах, а також роботою на театральній сцені.

Віктор Андрієнко — український актор, режисер і сценарист, працює у кіно та на телебаченні, зокрема у комедійних і розважальних проєктах.

“SWEET.TV” — українська онлайн-платформа, що надає доступ до фільмів, серіалів, телебачення та власного відеоконтенту.

Як повідомлялося, SWEET.TV презентував нове розважальне шоу "Впізнай брехню".

