Попри зливи і бурю: “Книжкова країна” на ВДНГ зібрала понад 71 тис. гостей і продажі на 32 млн грн

П’ята “Книжкова країна”, що відбулася 23–26 квітня на ВДНГ у Києві, зібрала 71 465 відвідувачів і підтвердила статус найбільшого книжкового фестивалю України, попри складні погодні умови, повідомляє пресслужба.

“Попри зливи, град і шквальний вітер, фестиваль не зупинився: стенди трималися до останнього, книжки рятували під дощовиками, а черги на подіях не зникали навіть у холод”, — зазначили організатори.

Цьогорічною темою фестивалю стали “кольори” як продовження літературних історій у дизайні, театрі, кіно, ілюстрації, архітектурі та інших креативних індустріях.

Як повідомляється, негода стала серйозним викликом: протягом кількох днів Київ накривали дощі, град і сильний вітер, а в останній день буря частково зруйнувала інфраструктуру фестивалю. Загальні збитки організатори оцінюють у понад 350 тис. грн.

Водночас попит на книжки залишався високим: 77% відвідувачів придбали понад 85 тис. книжок на суму понад 32 млн грн. Середня вартість книги становила 380 грн, а загальні витрати одного гостя — понад 1000 грн, з яких більш як 600 грн — на книжки та близько 400 грн — на їжу, напої й розваги.

Ярмарок об’єднав 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів, ілюстраторів, благодійні фонди та громадські організації — загалом близько 200 учасників.

Серед найгучніших презентацій — “Книга Еміля” Ілларіона Павлюка, “Гострі каблуки” Віри Агеєвої та Ростислава Семківа, нове видання “Лазаруса” Світлани Тараторіної, “Агент з ведмедиком” Едуарда Андрющенка, “Біблія комедії” та збірка “Птахи у пітьмі”.

Протягом чотирьох днів відбулося 507 подій — від презентацій і дискусій до автограф-сесій, вистав і майстеркласів. Значний інтерес викликали офлайн-зустріч YouTube-проєкту “Чи читати?” Євгена Яновича, дискусії про екранізації та театральні хіти, а також творча зустріч із Тамарою Горіха Зерня.

Серед спікерів фестивалю — Юрій Андрухович, Матвій Бідний, Павло Остріков, Jamala, Соломія Вітвіцька, Василь Байдак, Даша Астаф’єва та інші.

За даними організаторів, середній вік відвідувачів становив 28 років, 46% вперше відвідали книжкову подію. Серед гостей 82% — жінки, 18% — чоловіки. Більшість (86%) — мешканці Києва, також приїхали відвідувачі з низки регіонів України. Для 75% гостей головною метою відвідування стала саме “Книжкова країна”.

При цьому 95% відвідувачів зазначили, що стали щасливішими після фестивалю, а 60% планують читати частіше.

У передостанній день відбулася Премія книжкових блогерів, де найобговорюванішою книгою українського автора стала збірка “Гемінґвей нічого не знає” письменника і військовослужбовця Артура Дроня.

Фестиваль мав і благодійну складову: фонд “Лелека-Україна” зібрав 595 тис. грн, “Книжкові сили” — 147 450 грн, “СпівДія” — 13 578 грн і 7 книжок. У межах ініціативи “Книга на фронт” зібрали 1580 книжок для військових, а проєкт “Будинок Української Книги” передав понад 400 видань у сільські бібліотеки.

До ініціатив долучилися “Рій”, “Культурні сили”, бригада “К-2”, ГО “Відчуй”, простір “Халабуда Фест” і “Гуркіт”, який переробляє макулатуру російських книжок на донати для війська.

Наступна “Книжкова країна” відбудеться 17–20 вересня 2026 року на ВДНГ.