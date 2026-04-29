“Мадам Баттерфлай”, “Кармен”, “Травіата” і прем’єра “4 Легенди – гала”: що покаже Нацопера України у травні

У травні Національна опера України представить глядачам програму з оперної та балетної класики, українського національного репертуару, а також другий прем’єрний показ Вечора одноактних балетів “4 Легенди – гала”, повідомляє пресслужба театру.

“Вистави травневої афіші нададуть позитиву та наснаги на звершення будь-якої складності”, — зазначили у коментарі агенству в Національній опері України.

Як повідомляється, останній місяць весни відкриє опера Джакомо Пуччіні “Мадам Баттерфлай” 1 травня о 17:00. У головних партіях заявлені Оксана Крамарєва, Дмитро Кузьмін і Тетяна Пімінова, диригент — Віктор Олійник.

2 травня о 15:00 театр покаже балет Людвіга Мінкуса “Дон Кіхот”. У складі виконавців — Сергій Литвиненко, Микита Кайгородов, Ілона Кравченко, Володимир Кутузов, Олена Карандєєва та Ян Ваня. Диригент — Сергій Голубничий.

3 травня о 15:00 та 31 травня о 18:00 у репертуарі заявлена опера Миколи Лисенка “Наталка Полтавка” у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

7 травня о 17:00 відбудеться балет “Віденський вальс” на музику родини Штраусів. У головних ролях — Олександр Скулкін, Марія Кірсанова, Катерина Дегтярьова. Диригент — Сергій Голубничий.

8 травня о 17:00 глядачам покажуть оперу Джузеппе Верді “Ріголетто” за драмою Віктора Гюго “Король бавиться”. Диригент — Алла Кульбаба.

9 травня о 17:00 на сцені театру — балет “Лісова пісня” на музику Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Диригент — Віктор Олійник.

10 травня о 15:00 відбудеться вечір одноактних вистав: опера Джакомо Пуччіні “Джанні Скіккі” та балет “Болеро” на музику Моріса Равеля.

14 травня о 17:00 театр представить балет Адольфа Адана “Корсар”. Диригент — Олексій Баклан.

15 травня о 17:00 у програмі — опера Джакомо Пуччіні “Флорія Тоска”. Диригент — Алла Кульбаба.

16 травня о 17:00 відбудеться балет “Дама з камеліями” у хореографії Аніко Рехвіашвілі. Диригент — Олексій Баклан.

17 травня о 15:00 покажуть комічну оперу Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”.

21 травня о 17:00 відбудеться балет “La Fille mal gardée” (“Норовлива донька”).

22 травня о 17:00 театр покаже оперу Жоржа Бізе “Кармен”.

23 травня о 15:00 у репертуарі — балет “Жізель”.

24 травня о 15:00 відбудеться опера Джузеппе Верді “Травіата”.

“Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії”, — сказав Анатолій Солов’яненко.

27 травня о 17:00 відбудеться “Вечір молодої енергії та танцю”.

28 травня о 18:00 покажуть балет “Весілля Фігаро”.

29 травня о 18:00 у театрі представлять оперу Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”.

30 травня о 18:00 відбудеться другий прем’єрний показ вечора “4 Легенди – гала”.

У театрі зазначають, що вистави залишаються денними, а кількість глядачів у залі обмежена. У разі повітряної тривоги глядачів запрошуватимуть до укриття.