16:46 29.04.2026

“Мадам Баттерфлай”, “Кармен”, “Травіата” і прем’єра “4 Легенди – гала”: що покаже Нацопера України у травні

Фото: пресслужба опери

У травні Національна опера України представить глядачам програму з оперної та балетної класики, українського національного репертуару, а також другий прем’єрний показ Вечора одноактних балетів “4 Легенди – гала”, повідомляє пресслужба театру.

Вистави травневої афіші нададуть позитиву та наснаги на звершення будь-якої складності”, — зазначили у коментарі агенству в Національній опері України.

Як повідомляється, останній місяць весни відкриє опера Джакомо Пуччіні “Мадам Баттерфлай” 1 травня о 17:00. У головних партіях заявлені Оксана Крамарєва, Дмитро Кузьмін і Тетяна Пімінова, диригент — Віктор Олійник.

2 травня о 15:00 театр покаже балет Людвіга Мінкуса “Дон Кіхот”. У складі виконавців — Сергій Литвиненко, Микита Кайгородов, Ілона Кравченко, Володимир Кутузов, Олена Карандєєва та Ян Ваня. Диригент — Сергій Голубничий.

3 травня о 15:00 та 31 травня о 18:00 у репертуарі заявлена опера Миколи Лисенка “Наталка Полтавка” у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

7 травня о 17:00 відбудеться балет “Віденський вальс” на музику родини Штраусів. У головних ролях — Олександр Скулкін, Марія Кірсанова, Катерина Дегтярьова. Диригент — Сергій Голубничий.

8 травня о 17:00 глядачам покажуть оперу Джузеппе Верді “Ріголетто” за драмою Віктора Гюго “Король бавиться”. Диригент — Алла Кульбаба.

9 травня о 17:00 на сцені театру — балет “Лісова пісня” на музику Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Диригент — Віктор Олійник.

10 травня о 15:00 відбудеться вечір одноактних вистав: опера Джакомо Пуччіні “Джанні Скіккі” та балет “Болеро” на музику Моріса Равеля.

14 травня о 17:00 театр представить балет Адольфа Адана “Корсар”. Диригент — Олексій Баклан.

15 травня о 17:00 у програмі — опера Джакомо Пуччіні “Флорія Тоска”. Диригент — Алла Кульбаба.

16 травня о 17:00 відбудеться балет “Дама з камеліями” у хореографії Аніко Рехвіашвілі. Диригент — Олексій Баклан.

17 травня о 15:00 покажуть комічну оперу Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”.

21 травня о 17:00 відбудеться балет “La Fille mal gardée” (“Норовлива донька”).

22 травня о 17:00 театр покаже оперу Жоржа Бізе “Кармен”.

23 травня о 15:00 у репертуарі — балет “Жізель”.

24 травня о 15:00 відбудеться опера Джузеппе Верді “Травіата”.

“Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії”, — сказав Анатолій Солов’яненко.

27 травня о 17:00 відбудеться “Вечір молодої енергії та танцю”.

28 травня о 18:00 покажуть балет “Весілля Фігаро”.

29 травня о 18:00 у театрі представлять оперу Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”.

30 травня о 18:00 відбудеться другий прем’єрний показ вечора “4 Легенди – гала”.

У театрі зазначають, що вистави залишаються денними, а кількість глядачів у залі обмежена. У разі повітряної тривоги глядачів запрошуватимуть до укриття.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 23.04.2026
Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

13:13 23.04.2026
Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги

Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги

05:45 23.04.2026
Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

21:30 21.04.2026
РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

19:38 21.04.2026
На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

18:27 20.04.2026
Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

17:14 26.02.2026
Національна опера України опублікувала березневу афішу

Національна опера України опублікувала березневу афішу

12:15 27.01.2026
Національна опера України оприлюднила репертуар на лютий

Національна опера України оприлюднила репертуар на лютий

17:05 02.01.2026
"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

11:35 29.10.2025
У Національній опері України незабаром прем’єра "Казок Гофмана" у постановці Уривського

У Національній опері України незабаром прем’єра "Казок Гофмана" у постановці Уривського

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Українська поетеса Якимчук взяла участь у літературному фестивалі в Монреалі

До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

На Алеї українського війська відкрили 25-й пам’ятний знак, присвячений прикордонникам

ZNWYNTAR, Могилевська, ТНМК і “ІТС МАЙ ЛАЙФ”: що відбудеться у травні в Feels Garden на ВДНГ

Роль, що зробила ім’я: як Вертинський став впізнаваним за один крок

Попри зливи і бурю: “Книжкова країна” на ВДНГ зібрала понад 71 тис. гостей і продажі на 32 млн грн

У Києві відкриють виставку про добу Гетьманщини та меценатство XVII–XVIII ст.

Український інститут майбутнього 30 квітня презентує "Атлас російського імперіалізму і колоніалізму"

Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

