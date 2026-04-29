У Києві відкриють виставку про добу Гетьманщини та меценатство XVII–XVIII ст.

1 травня у Скарбниці Національного музею історії України відкриється виставка "Коштовний спадок Козацької України", на якій представлять 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, повідомляє пресслужба музею.

"Ці предмети є вкладами до православних храмів представників різних соціальних верств - від гетьманів до простих козаків. По суті - це меморіальні речі, які здатні розповісти історію своїх вкладників", — зазначають організатори.

Як повідомляється, експозиція дозволяє зануритися в атмосферу другої половини XVII — XVIII століття, періоду існування козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини). Серед постатей, із якими зможуть ознайомитися відвідувачі, — гетьман Іван Мазепа, представники генеральної старшини, полковники й сотники, кошовий отаман Павло Козелецький, духовні особи, майстри-золотарі, а також козаки й міщани.

Зазначається, що кожен експонат є унікальним художнім витвором, який ілюструє розвиток українського бароко — стилю, що домінував у період існування Козацької держави.

"Завдяки меценатам — як вельможним особам, так і простим козакам і містянам — розквітали українські міста й села, з’являлися витвори, якими ми продовжуємо захоплюватися й нині", — наголошують у музеї.

Виставка експонуватиметься у Скарбниці Національного музею історії України, розташованій у бароковій будівлі, зведеній українським архітектором Степаном Ковніром у 1744–1746 роках.

Куратор виставки — начальник науково-дослідного відділу Скарбниці музею Юрій Полідович.

Скарбниця Національного музею історії України — музейний підрозділ, що зберігає унікальні колекції ювелірного мистецтва, археологічних знахідок та історичних реліквій, пов’язаних із різними періодами історії України.