16:28 29.04.2026

Український інститут майбутнього 30 квітня презентує "Атлас російського імперіалізму і колоніалізму"

30 квітня о 14:00 відбудеться онлайн-презентація дослідження "Атлас російського імперіалізму і колоніалізму", повідомляє пресслужба Українського інституту майбутнього.

"росія була, є і ще довго буде нашим сусідом, який веде ту саму війну проти України і використовує ті самі матриці імперіалізму і колоніалізму, що й століття тому: депортації, знищення місцевих еліт, заборону мови, заселення своїми. Механізми не змінюються - змінюються лише назви держав і прізвища лідерів", — зазначають організатори.

Як повідомляється, "Атлас російського імперіалізму і колоніалізму" систематизує 55 механізмів імперського контролю від 1486 року до сьогодення, підкріплених фактами, цифрами та доказами.

Автором дослідження є Сергій Громенко - кандидат історичних наук, керівник програми "Історична та культурна політика" Українського інституту майбутнього, який нині проходить службу у Збройних силах України.

Український інститут майбутнього — аналітичний центр, що займається дослідженнями у сферах політики, економіки, безпеки та культури, а також розробкою стратегічних рішень для розвитку України.

