Інтерфакс-Україна
Культура
14:03 29.04.2026

Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

Проєкт з бюджетом у $1,3 млн, який реалізується за підтримки ЮНЕСКО та Міністерства культури Швеції, буде спрямований на охорону та відновлення одного з ключових об’єктів культурної спадщини України – заповідника Хортиця, повідомило Міністерство культури у Faсebook у середу.

Реалізацію проєкту обговорили під час зустрічі заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Івана Вербицького з головою представництва ЮНЕСКО Україна К’ярою Децці Бардескі та керівницею відділу культури Марією Ачетозо.

Проєкт розрахований на 18 місяців та передбачає проведення ремонтних робіт у музейних приміщеннях заповідника, продовження археологічних досліджень, розвиток освітніх і просвітницьких програм та підготовку фахівців.

"У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо евакуації та забезпечення належних умов зберігання культурних цінностей", – наголосив Вербицький.

Зі свого боку Бардескі зазначила, що ЮНЕСКО "продовжить підтримувати археологічні роботи, оцінку стану об’єктів та впровадження екологічного моніторингу впливу війни. Водночас важливо посилити інституційну спроможність заповідника шляхом навчання та залучення молодих фахівців".

Також сторони розглянули можливості розширення міжнародної співпраці, зокрема з "Музеєм Ваза", який має унікальний досвід у збереженні підводних археологічних об’єктів, щоб підвищити кваліфікацію українських фахівців.

Як повідомлялось раніше, Україна мала отримати $1,3 млн від Швеції через ЮНЕСКО у 2026-2027 рр. для реалізації проєктів зі збереження культурної спадщини, зокрема в Національному заповіднику "Хортиця", та зміцнення інституційної спроможності. Про це повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Швеція надає цю підтримку для захисту об’єктів культурної спадщини України, яким загрожує війна. "Підтримка Швеції забезпечить захист та збереження українських об’єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України. Захист культури означає збереження нашої ідентичності та стійкості, що є важливим для майбутнього України та всієї Європи".

