Інтерфакс-Україна
10:19 29.04.2026

Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

Соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський стане речником від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у Відні (Австрії), повідомляє Суспільне мовлення.

"Речником України на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні стане Даниїл Лещинський, соліст гурту Ziferblat, який представляв Україну на пісенному конкурсі у 2025 році з піснею Bird of Pray, посівши 9 місце", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зокрема, музикант оголосить бали національного журі від України в прямому ефірі гранд-фіналу 16 травня.

Речницею від України на "Євробаченні-2025" в Базелі (Швейцарія) була виконавиця Jerry Heil.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Коментаторами "Євробачення-2026" в Україні стануть телеведучий Тімур Мірошниченко, стендап-комік Василь Байдак, виконавиці Світлана Тарабарова і alyona alyona.

Теги: #євробачення #ziferblat #лещинський #речник

