14:44 27.04.2026

У Харкові назвали фіналістів премії “Генерація Ніка”

У Харкові назвали фіналістів премії “Генерація Ніка”
Фото: Харківський ЛітМузей

Премія “Генерація Ніка” оголосила короткий список претендентів 2026 року, повідомляється на фейсбук-сторінці Харківського літературного музею.

“Ми раді представити короткий список премії “Генерація Ніка” — імена молодих митців і авторів, які формують нове покоління української культури”, — йдеться у повідомленні.

До короткого списку в категорії “Живопис” увійшли Софія Католик, Катерина Носаль та Катерина Рибакова. У категорії “Література” фіналістами стали Каріна Бєус, Анна Безпала та Єлизавета Теплякова.

Окрему спеціальну відзнаку від студії Aza Nizi Maza присуджено художниці Купаві Надточій.

Переможців премії оголосять 19 травня — у день народження художниці та поетки Вероніки Кожушко, на честь якої засновано відзнаку.

Премію “Генерація Ніка” створено у 2024 році для підтримки молодих митців і літераторів віком від 16 до 21 року. Вона вшановує пам’ять Вероніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського обстрілу Харкова у 2024 році.

Премію “Генерація Ніка” заснували у Харкові з метою підтримки молодих авторів та розвитку сучасного українського мистецтва. Першу церемонію нагородження провели у 2025 році.

