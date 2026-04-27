Інтерфакс-Україна
Культура
14:28 27.04.2026

Фільм про війну в Україні переміг на “інтернет-Оскарі” — Webby Awards

1 хв читати
Фото: Українська Кіноакадемія

Документальний VR-фільм “Укриття” (Shelter) про життя в Україні під час війни переміг на міжнародній премії The Webby Awards 2026, повідомляє на своїй фейсбук - сторінці Українська кіноакадемія

“Ця нагорода є важливим міжнародним визнанням не лише самого фільму, а й присутності українських авторів у сфері імерсивного сторителінгу”, — зазначила співрежисерка та продюсерка стрічки Іванна Хіцінська.  

Фільм здобув перемогу в категорії Apps, Software & Immersive — Science & Education.  

Стрічку створено у форматі 360° у копродукції України, Нідерландів і Бельгії. Зйомки відбувалися у 2024 році в різних містах України.  

“Укриття” показує життя людей під час війни через простір укриттів — місць, де переживають обстріли, народжують дітей, готуються до бою та прощаються з близькими.  

Серед сцен — підземне пологове відділення в Києві, похорон захисника у Львові, підготовка військових і культурні події в укриттях.  

The Webby Awards — одна з найпрестижніших міжнародних премій у сфері цифрових медіа, яку часто називають “Оскаром інтернету”. Вона відзначає найкращі онлайн-проєкти у сфері відео, технологій і цифрового сторителінгу.

Теги: #укриття #фільм #webby_awards #нагорода

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА