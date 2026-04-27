11:25 27.04.2026

У Львові 21 червня відбудеться "Свято музики", організатори планують зібрати кошти на дрони для ЗСУ

У Львові 21 червня 2026 року відбудеться щорічне “Свято музики” в межах глобальної ініціативи “Make Music Day”, що об’єднує понад 120 країн і тисячі міст світу, повідомляє пресслужба. 

“Свято музики — це більше, ніж фестиваль. Це нагода відчути себе частиною великої справи та великої спільноти у цілому світі, коли музика стає мостом між людьми, відновлює і повертає надію”, — повідомила директорка події Марічка Чічкова.

Як зазначається, Львів долучається до ініціативи вже 14-й рік поспіль. Подія є найбільшою некомерційною музичною акцією в Україні та передбачає виступи музикантів на відкритих міських локаціях.

Захід традиційно проходить під гаслом “Музика всюди — концерт ніде”: виконавці виступатимуть не лише на вулицях міста, а й у військових шпиталях та реабілітаційних центрах, підтримуючи психологічне відновлення українських військових.

За даними організаторів, у 2025 році “Свято музики” у Львові об’єднало 170 виступів на 66 локаціях і зібрало близько 10 тис. відвідувачів. У межах події вдалося залучити 900 тис. грн на потреби військових. У 2026 році планується збір коштів на закупівлю 14 дронів для підтримки Сил оборони України.

Організатори закликають музикантів долучатися до виступів, бізнес — надавати локації для проведення концертів та підтримувати благодійні ініціативи, а волонтерів — допомагати в організації “Свята музики 2026”.

Реєстрація учасників відкриється найближчим часом.

“Свято музики” у Львові відбувається за ініціативи громадської організації “Локальна культурна підтримка” за підтримки Львівської міської ради та партнерів.

