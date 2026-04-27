Коментаторами "Євробачення-2026" в Україні стануть Мірошниченко, Байдак, Тарабарова і alyona alyona

Коментаторами міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" в Україні стануть телеведучий Тімур Мірошниченко, стендап-комік Василь Байдак, виконавиці Світлана Тарабарова і alyona alyona, повідомляє Суспільне мовлення.

"Усі три шоу – два півфінали та фінал Євробачення-2026 – традиційно коментуватиме незмінний голос Пісенного конкурсу Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко. А в кожному шоу до нього долучатиметься ще один зірковий коментатор: ведучий Національного відбору на Євробачення-2024 та 2025, стендап-комік Василь Байдак; українська виконавиця, музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова та одна з представниць України на Євробаченні-2024 alyona alyona", – йдеться в повідомленні пресслужби мовника.

Зазначається, що троє співкоментаторів долучаться до Мірошниченка у ролі співведучих "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2026", трансляція якого відбудеться на телеканалі Суспільне Культура 12 та 14 травня – о 21:30 та 16 травня о 21:00.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.