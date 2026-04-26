13:33 26.04.2026

Літературознавець Семків: 70% шкільної програми з української літератури – стрьом

Фото: Єгор Шуміхін

Літературознавець, критик і письменник Ростислав Семків вважає, що кількість творів в шкільній програмі з української літератури варто зменшувати, і викладати їх так, щоб зацікавити школярів до читання.

"Сімдесят відсотків (шкільної програми з літератури – ІФ-У) – стрьом… Я насправді загалом оптимістичний щодо перспектив нової програми. І зараз Міністерство освіти реально намагається щось зробити", – сказав Семків під час дискусії "Шкільна програма з укр. літ.: норм чи стрьом?" в рамках фестивалю "Книжкова країна" в неділю в Києві.

На його думку, часто шкільна програма не працює як треба, бо, серед іншого, там багато текстів, які в результаті залишаються не прочитаними. Як приклад, він навів, що на поєму Тараса Шевченка "І мертвим, і живим..." відводиться лише два уроки, що замало для такого рівня філософського твору.

"Як не парадоксально – треба пропонувати менше, щоб читали більше. Є тексти, які реально треба вчити чверть", – додав літературознавець.

Він наголосив, що є тексти, які потрібно прочитати всім, зокрема "Тигролови" Івана Багряного.

Крім того, ще однією проблемою шкільної програми, на його бумку, є невідповідність пропонованих творів віку школярів, так як дещо зарано читати в тому чи іншому класі.

"Я погоджуюся, є дуже важлива мета – формування свідомості, звертати увагу на якісь серйозні сенси. Але треба слухати класика, який сказав: "Троянди й виноград – красиве і корисне". Так, там мають бути корисні тексти, які всі мають прочитати… але має бути і щось інше. Я маю на увазі, що щось розважальне також має бути, і такого є в українській літературі", – вважає Семків.

Зокрема, він звернув увагу, що в програмі початкової школи є багато сучасних авторів, які говорять однією мовою з читачем, що дає більше шансів зацікавити учнів.

На його думку, програма має бути побудована так, щоб від початкової школи до 8-9 клісів увага має бути зосереджена на тому, щоб зацікавити учнів до читання.

Серед іншого, на думку письменника програму з фольклору варто подавати зокрема через прослуховування таких сучасних українських гуртів як ДахаБраха і ONUKA, бо просто текстами пісень, записаними в 19 сторіччі, школярів буде важко зацікавити.

"Хороший урок літератури має бути як засідання читацького клубу", – наголосив Семків.

