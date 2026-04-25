Об'єкти, присвячені російському художнику Литовченку, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Об’єкти, присвячені російському художнику Олександру Литовченку, належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, Литовченко є російським художником-академістом, але в енциклопедіях та довідниках помилково вказано, що він український історичний живописець доби Російської імперії.

Зазначається, що він був популярний у Росії як автор полотен на історичну тематику, насамперед з історії Московського царства, а також глорифікував російську владу і церкву.

З огляду на викладене вище, в УІНП наголошують, що об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Литовченку, належать до символіки російської імперської політики, а подальше існування вказаних об’єктів є пропагандою російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2025 року Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що ці переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.