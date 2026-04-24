Інтерфакс-Україна
Культура
17:05 24.04.2026

Видавці прогнозують зростання цін на нонфікшн, дитячі та повноколірні видання

Видавці в Україні прогнозують зростання цін на нонфікшн літературу, дитячі книги та повноколірні видання.

"Мені здається, що дещо буде зростати ціна на нонфік з декількох причин. Перша причина – це менший наклад… По-друге, нам потрібно для нонфіку науковий редактор, крім літературного. Тому ця категорія буде зростати швидше, ніж інші книги", – сказала гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова під час дискусії "Ціноутворення на книжковому ринку" в рамках фестивалю "Книжкова країна" в п’ятницю в Києві.

В свою чергу, співвласниця видавництва "Віхола" Ілона Замоцна допустила, що буде зростання вартості на повнокольорні дизайнерські книги.

Крім того, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов заявив, що через ситуацію з демографією і виїздом батьків з дітьми за кордон, наклади на дитячу літературу скорочуються, через що ціна на ці книги буде зростати.

Водночас, він констатував, що книжка чи не єдиний товар в Україні, який дешевший, ніж в Європі. Зокрема, за його словами, ціна книги в м’якій обкладинці в Європі складає 12-15 євро, а в твердій – від 20 євро, а в Україні дещо дешевше.

Як повідомлялося, раніше засновниця видавництва "Крокус" Наргіс Гафурова і співзасновниця видавництва "Видавництво" Лілія Омельяненко заявили, що видавці скорочують лінійки дитячої літератури через зменшення кількості дітей в країні, що пов’язано з виїздом за кордон у зв’язку з війною.

