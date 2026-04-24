Виставковий проект "Чорнобиль. Обʼєкт укриття" відкрився в Українському домі

Відкриття виставкового проєкту "Чорнобиль. Обʼєкт укриття". Національний центр "Український Дім", Київ, 23.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Він присвячений сумному ювілею — 40-річчю Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 року відбувся вибух на четвертому реакторі атомної станції, що призвело до забрудненню великої території та викликало евакуацію дітей з Києва (вона тривала все літо) та переселення великої кількості місцевих мешканців.

Експозиція складається з предметів, які з різних боків освітлюють цю трагедію. Про будівництво електростанції та міста міста Припять біля неї розповідають документи та фотографії. Є ескізи та світлини скульптур, барельєфів і мозаїк, що прикрашали будівлі, на стендах подається інформація про художників, які над тим працювали.

В кутку одного з залів на першому поверсі представлені збільшені копії газет, що повідомляли про події тих днів та документів про заходи, яких потрібно було вжити. А на другому поверсі є фото протестів проти замовчування аварії та проти атомної енергетики загалом.

Про ліквідацію катастрофи розказують документальні фотографії та художні твори, що були створені в ті дні спеціально відрядженими митцями. Для моральної підтримки сюди були направлені також відомі естрадні артисти.

Багато художніх творів, як живописних та скульптурних, так і фотографічних, в різних жанрах, було створено і за межами ураженої території протягом наступних років. Деякі спеціально для цієї виставки.

Етнографічна частина складається з вишиваних рушників, репліки весільного дерева, і знову ж таки фотографій людей, які мешкали на території майбутньої зони зараження та їх помешкань. Є світлини переселенців та домів, споруджених для них на новому місці. Нагадаємо, що в Музеї Івана Гончара триває виставка «Чорнобиль: врятовані скарби Полісся | Ліна Костенко в чорнобильських експедиціях», де етнографія уражених регіонів показана ширше.

Неможливо було оминути природу, що відновлюється в зоні відчуження. Такі факти підтверджують результати роботи автоматичних фото- та відеопасток.

Вперше широкому загалу було представлено панно Людмили Мєшкової «Хіросіма–Чорнобиль». Воно було створено ще 1996 року і присвячувалося 10-річчю Чорнобильської аварії та 50-річчю атомних бомбардувань Японії. У 2005 році його навіть планували офіційно подарувати від України Японії. На прем’єрі була присутня сама художниця.

На виставці представлені роботи Марії Примаченко, Віктора Зарецького, Ади Рибачук та Володимира Мельніченка, Івана Литовченка, Юлія Сінькевича, Віктора Марущенка, Олега Векленка, Дмитра Нагурного, Ананія Бовсунівського, Марії Василенко, Олексія Штанко, Іллі Чічкана та багатьох інших, а також народні твори. Працюватиме вона до 7 червня.