14:14 24.04.2026

Виставковий проект "Чорнобиль. Обʼєкт укриття" відкрився в Українському домі

Відкриття виставкового проєкту "Чорнобиль. Обʼєкт укриття". Національний центр "Український Дім", Київ, 23.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Він присвячений сумному ювілею — 40-річчю Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 року відбувся вибух на четвертому реакторі атомної станції, що призвело до забрудненню великої території та викликало евакуацію дітей з Києва (вона тривала все літо) та переселення великої кількості місцевих мешканців.

Експозиція складається з предметів, які з різних боків освітлюють цю трагедію. Про будівництво електростанції та міста міста Припять біля неї розповідають документи та фотографії. Є ескізи та світлини скульптур, барельєфів і мозаїк, що прикрашали будівлі, на стендах подається інформація про художників, які над тим працювали.

В кутку одного з залів на першому поверсі представлені збільшені копії газет, що повідомляли про події тих днів та документів про заходи, яких потрібно було вжити. А на другому поверсі є фото протестів проти замовчування аварії та проти атомної енергетики загалом.

Про ліквідацію катастрофи розказують документальні фотографії та художні твори, що були створені в ті дні спеціально відрядженими митцями. Для моральної підтримки сюди були направлені також відомі естрадні артисти.

Багато художніх творів, як живописних та скульптурних, так і фотографічних, в різних жанрах, було створено і за межами ураженої території протягом наступних років. Деякі спеціально для цієї виставки.

Етнографічна частина складається з вишиваних рушників, репліки весільного дерева, і знову ж таки фотографій людей, які мешкали на території майбутньої зони зараження та їх помешкань. Є світлини переселенців та домів, споруджених для них на новому місці. Нагадаємо, що в Музеї Івана Гончара триває виставка «Чорнобиль: врятовані скарби Полісся | Ліна Костенко в чорнобильських експедиціях», де етнографія уражених регіонів показана ширше.

Неможливо було оминути природу, що відновлюється в зоні відчуження. Такі факти підтверджують результати роботи автоматичних фото- та відеопасток.

Вперше широкому загалу було представлено панно Людмили Мєшкової «Хіросіма–Чорнобиль». Воно було створено ще 1996 року і присвячувалося 10-річчю Чорнобильської аварії та 50-річчю атомних бомбардувань Японії. У 2005 році його навіть планували офіційно подарувати від України Японії. На прем’єрі була присутня сама художниця.

На виставці представлені роботи Марії Примаченко, Віктора Зарецького, Ади Рибачук та Володимира Мельніченка, Івана Литовченка, Юлія Сінькевича, Віктора Марущенка, Олега Векленка, Дмитра Нагурного, Ананія Бовсунівського, Марії Василенко, Олексія Штанко, Іллі Чічкана та багатьох інших, а також народні твори. Працюватиме вона до 7 червня.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 22.04.2026
У Празі відкрили виставку українського митця Котика "Коли небо мовчить" - посольство

У Празі відкрили виставку українського митця Котика "Коли небо мовчить" - посольство

12:13 20.04.2026
У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

У Музеї війни в Києві відкриють виставку "Цінності" про ідентичність і спротив українців

11:40 20.04.2026
Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

Київська картинна галерея відкриє виставку Анатолія Варварова "В очікуванні тепла"

17:15 15.04.2026
У заповіднику "Бабин Яр" відкрилася виставка про століття історії єврейських громад в Україні

У заповіднику "Бабин Яр" відкрилася виставка про століття історії єврейських громад в Україні

18:31 14.04.2026
У Бабиному Яру відкрили виставку про українсько-єврейську історію 1920–2025 років

У Бабиному Яру відкрили виставку про українсько-єврейську історію 1920–2025 років

16:55 14.04.2026
Київ виплатить понад 53 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи

Київ виплатить понад 53 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи

13:13 14.04.2026
У Києві відкриють виставку про врятовану культуру Чорнобильської зони та експедиції Ліни Костенко

У Києві відкриють виставку про врятовану культуру Чорнобильської зони та експедиції Ліни Костенко

17:47 09.04.2026
У Києві відкриють масштабну виставку про Чорнобиль і життя після катастрофи

У Києві відкриють масштабну виставку про Чорнобиль і життя після катастрофи

13:25 07.04.2026
У Києві відкриють виставку “Великий Луг — козацький дух!”: спільний проєкт військових і митців

У Києві відкриють виставку “Великий Луг — козацький дух!”: спільний проєкт військових і митців

15:12 30.03.2026
Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

Кабмін розширив підстави для внесення відомостей про проживання в радіаційних зонах для отримання доплати до пенсій

ВАЖЛИВЕ

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

Потрібно починати обговорення майбутнього Музею війни за Незалежність України - голова УІНП

ОСТАННЄ

Принца Гаррі пригощали в Києві борщем на домашньому квасі та стрілками часнику

Мінкультури додав до переліку нематеріальної спадщини звичай вбирання хрестів на Тернопільщині

Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

Видавці скорочують дитячі лінійки і переходять на дорослу літературу – думка

Локального ринку коміксів майже немає – видавець

Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

У Латвії відзначили перекладачів творів українських авторів Йогансена і Сливинського

Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги

Кіностудію Довженка включено до переліку "Скарбів європейської кінокультури" - рішення Європейської кіноакадемії

