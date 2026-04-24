Інтерфакс-Україна
Культура
15:25 24.04.2026

Принца Гаррі пригощали в Києві борщем на домашньому квасі та стрілками часнику

1 хв читати
Принца Гаррі пригощали в Києві борщем на домашньому квасі та стрілками часнику
Фото: https://www.facebook.com/luckyvova

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя проєкту "МастерШеф Україна" Володимир Ярославський розповів про особливості приготування вечері для британського принца Гаррі, герцога Сассекського, який 23 квітня прибув до Києва і взяв участь у 18-му Київському безпековому форумі (КБФ).

"Я знаю, що його мама, Принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт - цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння", - написав Ярославський у соцмережі Facebook у п’ятницю.

Він озвучив меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. "Все чесне, все наше. А вино - від українських виробників за ініціативи Олі Хірман", - додав шеф-кухар.

За словами Ярославськиого, для нього "це більше, ніж просто вечеря". "Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню", - сказав він.

Як повідомлялося, принц Гаррі виступив в перший день КБФ і зазначив, що Україна веде війну не лише за власні территорії, але і за принципи, на яких базується демократія, а також технологічно перебуває на передньому краї сучасної війни.

Теги: #кбф2026 #ярославський #кухар #принц_гаррі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА