Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

Малі видавництва в Україні заявляють про спад продажів після 2025 року, говорять про необхідність економії і державної підтримки.

"Весь 2025-й рік я друкувала книжки накладом 100 примірників. Щоб ви розуміли, це цифровий друк, вартість таких книжок сильно вища, ніж коли це офсетним друком. По-перше, в мене не вистачало грошей на повноцінні наклади, а по-друге, я розуміла, що я не продам навіть тисячний наклад. Я бачила ці продажі. Якщо на початку 22-го, ще десь там половина 23-го року був такий підйом продажів. Далі, у 23-му році, це все спадало-спадало", – сказала засновниця видавництва "Крокус" Наргіс Гафурова під час дискусії "Як виживають малі видавництва в Україні?" в рамках фестивалю "Книжкова країна" в четвер в Києві.

Вона додала, що, на її думку, в контексті малих видавців можна вжити фразу "виживуть не всі".

"Тобто те, як ми виживаємо зараз, це вже вкладено все, що було в загашниках, в кишенях, вже позичаються гроші, бо є борги перед друкарнями. Дякувати Богу, немає боргів перед авторами і ілюстраторами. Не вистачає обіглих коштів. Продажі не просто впали, вони лежать", – розповіла видавчиня.

Гафурова наголосила, що незважаючи на те, що видавати малому видавництву дуже важко, вона не бачить сенсу продаватися у велику корпорацію.

"Зараз нашій державі щось пред’являти важко… Але без державної підтримки виживуть не всі… Я не знаю, як це донести", – заявила засновниця "Крокуса".

У свою чергу співзасновниця видавництва "Видавництво" Лілія Омельяненко зазначила, що на її думку статистика Українського інституту книги (УІК) про зростання книжкового ринку за останні роки не враховує малі видавництва, а враховує лише дані про великих видавців.

"Ми в кулуарах спілкуємося з іншими малими видавцями, і наші цифри зовсім-зовсім не сходилися", – додала вона.

За її словами, коли почалося повномасштабне вторгнення, була дуже складна ситуація, але місяців через три, українськими книгами почали цікавитися за кордоном, почали закуповувати бібліотеки, люди відновили замовлення через сайт, і ситуація покращувалася до 2024 року включно.

"Але потім настав 2025 рік, і все, як відрізало", – констатувала Омельяненко.

Співзасновник видавництва "Vovkulaka" Ярослав Мішенов заявив, що найкращим для них був 2024 рік, у 2025 році спостерігався спад на 20-25%.

"Ми змогли зберегти більш-менш прибуток за рахунок кредитів. Ми кредитувалися, купували ліцензії, щось намагалися видати. Тобто, якщо б ми просто працювали без намагання залучити додаткові кошти, то це було б ще гірше", – констатував він.

На його думку, видавці мають здійснити декілька кроків: економити; дуже ретельно оптимізовувати всі процеси; переналаштуватися під ринок, який склався зараз.

"Якщо видавці будуть на це опиратися, жертвуючи своїми особистими забаганками, наступаючи на горло "своїй пісні", то вони якось пролізуть далі. А, можливо, у найкращих часах зможуть повернутися до тих видань, які вони вважають, можливо, менш комерційно успішними, але більш соціально і культурно важливими", – вважає співзасновник "Vovkulaka".

Видавці заявляють про скорочення лінійок дитячої літератури через зменшення кількості дітей в країні, що пов’язано з виїздом за кордон у зв’язку з війною.