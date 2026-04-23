Видавці скорочують дитячі лінійки і переходять на дорослу літературу – думка

Фото: Єгор Шуміхін

Видавці заявляють про скорочення лінійок дитячої літератури через зменшення кількості дітей в країні, що пов’язано з виїздом за кордон у зв’язку з війною.

"Кому потрібна дитяча книжка? Всі скорочують дитячу лінію. Всі переходять на дорослу літературу. Дійсно, вона краще продається, не все, але продається. Чому не купують дітям? Менше дітей, сильно менше. На кілька мільйонів менше дітей. І що з цим робити, я не знаю. Я не хочу входити в дорослу літературу", – сказала засновниця видавництва "Крокус" Наргіс Гафурова під час дискусії "Як виживають малі видавництва в Україні?" в рамках фестивалю "Книжкова країна" в четвер у Києві.

Водночас співзасновниця видавництва "Видавництво" Лілія Омельяненко зазначила, що це абсолютна правда, що навіть великі видавці дуже серйозно скоротили свої дитячі напрямки.

"Це пов’язано з тим, що дуже багато сімей виїхало. Тобто саме мами з дітьми виїхали. У нас у малих видавців немає можливості займатися дистрибуцією ще і за кордоном. Це перша проблема. Друга проблема, що ті, хто виїхав, вони в першу чергу мають інтегруватися і реінтегруватися в тих країнах, в тих суспільствах, куди вони виїхали. І, відповідно, діти мають вчити ту мову, де вони знаходяться. І основні ресурси йдуть на це. А українські книжки це вже: хтось підвезе, якось приїдемо в Україну, щось докупимо", – зазначила вона.

Як повідомлялося, співзасновник видавництва "Vovkulaka" Ярослав Мішенов заявив, що манга забрала дуже велику частину ринку коміксів, а локальних пропозицій мало.