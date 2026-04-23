Локального ринку коміксів майже немає – видавець

Співзасновник видавництва "Vovkulaka" Ярослав Мішенов заявляє, що манга забрала дуже велику частину ринку коміксів, а локальних пропозицій дуже мало.

"У нас книжки в Україні не скажу, що дуже популярна річ, а комікси всередині книжок – ще менш популярні. А якщо ми з вами говоримо про графічні романи, більш якісь серйозні, більш нішеві, від італійських авторів, французьких, скандинавських, німецьких – це ще такий більш малий риночок суто для поціновувачів, які цікавляться цим, бо заразилися цією хворобою коміксолюбства під час відряджень в Європу, Америку, Азію чи будь-куди", – сказав він під час дискусії "Як виживають малі видавництва в Україні?" в рамках фестивалю "Книжкова країна" в четвер в Києві.

За його словами, останнім часом ринок дуже змінився з багатьох сторін, зокрема, через зміну зацікавленості читача, який пішов в "азійський напрям".

"Десь на відсотків, мабуть, 80 зараз видання, які виходять українською мовою, - це видання, які ліцензовані з Азії: Японія, Тайвань, Гонконг і Корея. Дуже багато. По-перше, вони орієнтовані на ту аудиторію, яка зараз більша в Україні, а це жіноча аудиторія. Другий момент – видання чорно-білі і в м’якій палітурці, вони дешевші. І це їхня перевага перед іншими виданнями", – розповів Мішенов.

Також за його словами, такі видання мають більш "приземлену" побутову тематику, яка "відірвана від супергероїки і фантастики".

"Років 5 тому, в Україні видавалися комікси, найкращі з того, що видавалося в світі за останні 50 років, а зараз українські видавці манги видають найкраще з того, що вони можуть видати. І наш читач дуже на це реагує. Манга забрала дуже велику частину коміксів", – констатував він.

Видавець зазначив, що якщо на початку – 2017-2018 роки – кількість українських коміксів на українському ринку була десь біля 30%, то зараз, можливо, 2-5%, а по об’єму ринку десь біля 1%.

"Тобто це дуже погано. Тому що зазвичай, якщо менше 10-15% локальних авторів на ринку, це такий прояв хвороби ринку. Це означає, що локального ринку майже немає", – вважає Мішенов.

В той же час, він заявив, що видавати українських авторів коміксів доже важко і займає дуже довгий час.

З іншого боку, на його думку ринок азійської манги теж досяг свого піку і буде скорочуватися.

"Я бачу, що книжкові мережники в 2024-2025 роках дуже цікавилися коміксами. Вони дуже сильно їх залучали. Хоча дуже погано робили викладки, мерчендайзинг і презентацію. Тобто, якщо людина заходить в магазин, знайти, де комікс, було важко. Зазвичай, це найдальший ряд, найдальша шафа, найнижча полиця... Зараз ситуація стала ще гірше, бо магазини взагалі перестали брати комікси. Тобто вони потрошку розпродують те, що у них є. Деякі магазини настільки погано з цим працювали, що ми самі пішли з мереж", – розповів видавець.

Він констатував, що продажі коміксів фактично перейшли в онлайн.