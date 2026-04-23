Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

Європейська Комісія поінформувала Венеційську бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян, повідомив речник Єврокомісії з питань оборони, космосу та дезінформації Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі у четвер.

"По-перше, дозвольте мені підтвердити, що EACEA (European Education and Culture Executive Agency – Виконавче агентство Європейської освіти та культури – ІФ-У), тобто керівна агенція, надіслала листа, щоб повідомити Фонд Венеційської бієнале про наш намір припинити діючий грант у розмірі EUR2 млн", – сказав він.

Реньє нагадав, що відповідні політичні заяви у цьому аспекті вже було зроблено як виконавчим віце-президентом Єврокомісії Хенною Віркунен, так і європейським комісаром з питань спорту та культури Гленном Міхалевим. "Наша позиція дуже чітка: ми рішуче засуджуємо той факт, що Фонд Бієнале дозволив знову відкрити російський павільйон на художній виставці Бієнале", – констатував речник ЄК.

Він пояснив, що наявний грант становить EUR2 млн на наступні три роки. "Саме цей грант ми маємо намір припинити", – підтвердив Реньє.

Речник Єврокомісії деталізував, що перша взаємодія з цього питання відбулася з урядом Італії. "Європейська Комісія надіслала листа, який полягав у тому, щоб повідомити про те, що ми політично однозначно засуджуємо рішення дозволити повторне відкриття російського павільйону, а також повідомити про можливі наступні кроки, які ми зробимо, а також надати італійському уряду можливість розглянути це питання. Можу підтвердити, що ми нещодавно отримали відповідь від уряду Італії, яку ми зараз оцінюємо з боку Комісії", – конкретизував Реньє.

Іншим кроком, за його словами, був безпосередньо лист, надісланий Бієнале EACEA, на який Бієнале має 30-денний термін, щоб відповісти та "мати змогу захистити себе щодо причин повторного відкриття російського павільйону". "Якщо відповідь від Бієнале буде незадовільною, ми, звичайно, вже заявили про намір призупинити або розірвати контракт. На даному етапі жодного євро з цього контракту не було виплачено", – додав речник Єврокомісії.