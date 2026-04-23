У Латвії відзначили перекладачів творів українських авторів Йогансена і Сливинського

Перекладачі творів українських письменників Майка Йогансена та Остапа Сливинського отримали нагороди Латвійської щорічної літературної премії (LALIGABA), повідомляється на офіційному сайті премії.

"Нагороду присуджено за ретельну та майстерну роботу перекладачки, яка розширює сприйняття української літератури та збагачує латиську мову", - зазначили організатори премії.

Як повідомляється, переклад роману Майка Йогансена "Подорож доктора Леонардо та його майбутньої коханої, прекрасної Альцести, до Слободської Швейцарії" отримав відзнаку у категорії найкращого перекладу прози латиською мовою.

Водночас перекладачі поетичної збірки Остапа Сливинського "Зимовий король та інші вірші" були відзначені у номінації найкращого поетичного перекладу.

Латвійська щорічна літературна премія (LALIGABA) є однією з головних літературних відзнак країни та щороку нагороджує авторів і перекладачів за найкращі видання.