Інтерфакс-Україна
Культура
13:29 23.04.2026

У Латвії відзначили перекладачів творів українських авторів Йогансена і Сливинського

1 хв читати
Фото: laligaba.lv

Перекладачі творів українських письменників Майка Йогансена та Остапа Сливинського отримали нагороди Латвійської щорічної літературної премії (LALIGABA), повідомляється на офіційному сайті премії.

"Нагороду присуджено за ретельну та майстерну роботу перекладачки, яка розширює сприйняття української літератури та збагачує латиську мову", - зазначили організатори премії.

Як повідомляється, переклад роману Майка Йогансена "Подорож доктора Леонардо та його майбутньої коханої, прекрасної Альцести, до Слободської Швейцарії" отримав відзнаку у категорії найкращого перекладу прози латиською мовою.

Водночас перекладачі поетичної збірки Остапа Сливинського "Зимовий король та інші вірші" були відзначені у номінації найкращого поетичного перекладу.

Латвійська щорічна літературна премія (LALIGABA) є однією з головних літературних відзнак країни та щороку нагороджує авторів і перекладачів за найкращі видання.

Теги: #переклад #laligaba

12:12 30.10.2025
Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

23:28 24.05.2025
Перемовини з росіянами в Стамбулів відбувались одразу чотирма мовами - Кислиця

10:25 06.02.2024
Українське товариство глухих про жестовий переклад Нацвідбору "Євробачення-2024": глухі люди кажуть "Я нічого не зрозумів"

13:29 29.09.2023
Емігранти рекомендують: програма, яка робить переклад

07:55 19.05.2023
Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

20:36 15.04.2023
МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

14:33 17.03.2021
Кабмін присудив літературні премії за найкращі переклади

12:13 16.12.2019
"Газпром" найняв підрядника для нотаріально засвідченого перекладу українською

17:01 20.04.2017
Google Перекладач підтягнув рівень української

17:11 14.09.2015
Суд визнав протиправною відмову МВС надати український переклад виступу Авакова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА