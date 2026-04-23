Інтерфакс-Україна
Культура
13:24 23.04.2026

Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Коаліція діячів культури запустила анонімне опитування серед представників культурного сектору щодо оцінки реалізації Стратегії розвитку культури до 2030 року, затвердженої Кабінетом Міністрів рік тому, повідомляють організатори.

"Стратегія розвитку культури - це не просто урядовий документ. Це зобов’язання держави перед культурною спільнотою. Минув рік, і ми вважаємо за необхідне запитати тих, хто працює в культурі щодня: чи відчули вони, що щось змінилось", — зазначила голова правління Коаліції діячів культури Ольга Сагайдак.

Як зазначається, опитування покликане зібрати зворотний зв’язок від митців, менеджерів культури, представників громадського сектору та дослідників щодо фактичних змін у галузі та ефективності впровадження державної політики.

Дослідження проводиться в межах проєкту "Громадський контроль у сфері культури" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і охоплює шість ключових блоків - від рівня обізнаності зі Стратегією до оцінки змін за її основними напрямами.

Зокрема, учасникам пропонують оцінити ситуацію із розвитком людського капіталу, включаючи грантові програми, ментальне здоров’я та підготовку кадрів, а також заходи із захисту культурної спадщини в умовах війни - евакуацію музейних колекцій, оцифрування та реставрацію.

Окрему увагу приділено стійкості культурної системи, зокрема реформам інституцій, доступності культурних послуг у громадах та змінам у роботі Українського культурного фонду, Держкіно та Українського інституту книги, а також інтеграції України у глобальні культурні процеси.

Крім того, респонденти зможуть оцінити роль органів влади, включаючи Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Міністерство культури, обласні адміністрації та місцеве самоврядування, і висловити свою думку щодо рівня діалогу між державою та культурною спільнотою.

Участь в опитуванні можуть взяти українці, які працюють у сфері культури та креативних індустрій в Україні або за кордоном, зокрема митці, менеджери, представники громадських організацій, науковці, а також військовослужбовці, які раніше працювали в культурному секторі.

Опитування є анонімним і не передбачає збору персональних даних, його заповнення займає до 10 хвилин.

Стратегія розвитку культури до 2030 року була затверджена Кабінетом Міністрів України у 2024 році та передбачає системні зміни у сфері культурної політики, розвиток людського капіталу та інтеграцію України у міжнародний культурний простір.

13:13 23.04.2026
Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги

05:45 23.04.2026
Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

21:30 21.04.2026
РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

19:38 21.04.2026
На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

18:27 20.04.2026
Журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей 2026 року: хто з письменниць увійшов

16:11 20.04.2026
Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

13:58 20.04.2026
Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

13:43 17.04.2026
Греція готова покрити витрати на стажування українських фахівців в Європейському центрі візантійських досліджень

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

08:48 09.04.2026
Кабмін звільнив заступника голови Держмистецтв Лихоліта

