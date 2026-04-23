Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Коаліція діячів культури запустила анонімне опитування серед представників культурного сектору щодо оцінки реалізації Стратегії розвитку культури до 2030 року, затвердженої Кабінетом Міністрів рік тому, повідомляють організатори.

"Стратегія розвитку культури - це не просто урядовий документ. Це зобов’язання держави перед культурною спільнотою. Минув рік, і ми вважаємо за необхідне запитати тих, хто працює в культурі щодня: чи відчули вони, що щось змінилось", — зазначила голова правління Коаліції діячів культури Ольга Сагайдак.

Як зазначається, опитування покликане зібрати зворотний зв’язок від митців, менеджерів культури, представників громадського сектору та дослідників щодо фактичних змін у галузі та ефективності впровадження державної політики.

Дослідження проводиться в межах проєкту "Громадський контроль у сфері культури" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і охоплює шість ключових блоків - від рівня обізнаності зі Стратегією до оцінки змін за її основними напрямами.

Зокрема, учасникам пропонують оцінити ситуацію із розвитком людського капіталу, включаючи грантові програми, ментальне здоров’я та підготовку кадрів, а також заходи із захисту культурної спадщини в умовах війни - евакуацію музейних колекцій, оцифрування та реставрацію.

Окрему увагу приділено стійкості культурної системи, зокрема реформам інституцій, доступності культурних послуг у громадах та змінам у роботі Українського культурного фонду, Держкіно та Українського інституту книги, а також інтеграції України у глобальні культурні процеси.

Крім того, респонденти зможуть оцінити роль органів влади, включаючи Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Міністерство культури, обласні адміністрації та місцеве самоврядування, і висловити свою думку щодо рівня діалогу між державою та культурною спільнотою.

Участь в опитуванні можуть взяти українці, які працюють у сфері культури та креативних індустрій в Україні або за кордоном, зокрема митці, менеджери, представники громадських організацій, науковці, а також військовослужбовці, які раніше працювали в культурному секторі.

Опитування є анонімним і не передбачає збору персональних даних, його заповнення займає до 10 хвилин.

Стратегія розвитку культури до 2030 року була затверджена Кабінетом Міністрів України у 2024 році та передбачає системні зміни у сфері культурної політики, розвиток людського капіталу та інтеграцію України у міжнародний культурний простір.